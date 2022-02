ČR pozastavuje činnost konzulátů, velvyslance v Rusku povolává na konzultace

Praha/Karlovy Vary - Česká republika pozastaví příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu v souvislostí s invazí Ruska na Ukrajinu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Česká republika také odvolává souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ministerstvo zahraničí povolá na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku, doplnil ministerský předseda.

"Znamená to, že ti diplomaté už nejsou na území České republiky potřeba," řekl k uzavření ruských konzulátů v ČR Fiala. "Je to krok, který má velmi konkrétní význam a dopad na kontakty mezi oběma zeměmi, ale je to také krok, který má i symbolický význam. Ukazuje jasně postoj české vlády a českého státu a je to reakce na ruskou agresivní politiku," doplnil.

"Předpokládám, že to povede k uzavření generálního konzulátu v Karlových Varech, do té doby by měl dle našich informací poskytovat své služby tak jak doposud. Neznám podrobnosti, kdy bylo odvolání sděleno velvyslanectví a zda je nějaká lhůta pro ukončení činnosti," řekla na dotaz ČTK primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) řekl, že rozhodnutí státu rozumí. Není podle něj žádoucí, aby na území ČR působili diplomati země, která je agresorem vůči jiné svobodné zemi.

"Povolání českých velvyslanců v Rusku a Bělorusku na konzultace do Prahy je standardní diplomatický postup, jak vyjádřit rozhodný protest," řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Velvyslancem v Rusku je Vítězslav Pivoňka, v Bělorusku Tomáš Pernický.

Zhruba desítka českých občanů, jež pracuje na Ukrajině v rámci monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), se nyní podle Lipavského evakuuje. "Ministerstvo je průběžně v kontaktu s těmito osobami, zjišťuje, jak se evakuace daří. Pokud nastanou nějaké problémy, tak jsme připraveni do toho nějak vstoupit a pomoci," uvedl ministr.

Diplomatické kroky jsou reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin dnes oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.