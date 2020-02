ČR pošle Číně 10 milionů Kč na humanitární pomoc kvůli koronaviru

Praha - Česko pošle Číně kvůli novému typu koronaviru jako humanitární pomoc deset milionů korun. Na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) to dnes schválila vláda, řekl po zasedání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Babiš zopakoval, že rezervy zdravotnického vybavení, jako jsou například roušky, si musí Česko ponechat, aby bylo připravené na náhlé situace.

Babiš o víkendu řekl, že Česko nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření koronaviru. Reagoval tak na páteční žádost čínského velvyslance Čang Ťien-mina. Jeho slova vyvolala kritiku některých politiků a dalších uživatelů na sociálních sítích. Babiš poté uvedl, že Česko poskytne Číně finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.

Petříček poté navrhl desetimilionovou pomoc. "Ministerstvo má připraveno deset milionů, na základě dnešního jednání vlády je bude poskytovat Číně prostřednictvím mezinárodních organizací. Budeme jednat s WHO, jak je efektivně využít," uvedl po zasedání kabinetu Petříček.

Diplomacie a ministerstvo zdravotnictví také jednají o možném poskytnutí vyřazených sanitních vozů. "Které (Čína) potřebuje na převoz infikovaných do karantén," uvedl Petříček. Úřady také jednají o možném zapojení českých expertů, například epidemiologů.