ČR podle Havlíčka zatím nechystá zákazy aut se spalovacími motory

Berlín - Česká vláda zatím podle ministra dopravy Karla Havlíčka nechystá zákazy aut se spalovacími motory. Považuje to za předčasné. Je to ale trend, který je třeba sledovat. Havlíček to dnes řekl českým novinářům v Berlíně, kde jednal i se svým protějškem Andreasem Scheuerem.

"My dneska rozhodně takhle neuvažujeme, jsme velmi obezřetní v těchto opatřeních," uvedl Havlíček k otázce možného zákazu. Od roku 2035 se zákazem prodeje takovýchto aut počítá například Británie. V Berlíně by ve stejném roce auta se spalovacím motorem neměla jezdit už vůbec.

Česko podle ministra taková rozhodnutí respektuje, má na věc ale jiný názor. "Z našeho úhlu pohledu je nejenom předčasné, ale troufám si tvrdit i velmi zavádějící, abychom zde začali sdělovat termíny, kdy by se měly ukončit spalovací motory," řekl. Zároveň je to podle něj trend, který "musíme sledovat".

Podíl aut poháněných elektřinou, které jízdou neprodukují žádné emise, by se ale měl zvyšovat i v Česku. "U nás uvažujeme, že by to (v roce 2030) mohlo být řádově 250.000 vozidel, což by byla přibližně dvě procenta, možná dvě a půl procenta," podotkl. Potřeba bude asi 25.000 dobíjecích stanic.

Německo podle něj pro rok 2030 počítá s deseti miliony elektroaut, tedy necelou čtvrtinou všech osobních vozů.