ČR podle Fialy zvažuje kroky vůči Rusku za poškození konzulátu v Charkově

Hradec Králové - Česká republika zvažuje kroky vůči Rusku za poškození českého honorárního konzulátu v Charkově. Vyplynulo to z dnešního vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) při návštěvě královéhradeckého asistenčního centra pro uprchlíky. Uvedl také, že vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou Severoatlantickou aliancí (NATO) nepřipadá v úvahu. Zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou opakovaně navrhl Západu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát ČR v Charkově. Na dotaz na případné vyhoštění ruského velvyslance v ČR Fiala konkrétně neodpověděl. Podle něj ČR zvažuje všechny kroky, které má k dispozici, aby dala najevo svůj nesouhlas.

"Prosím o pochopení pro určitou zdrženlivost. Jsme v situaci, která je naprosto neobvyklá. Nedaleko od nás je válka, podporujeme stranu, která čelí nepředstavitelné ruské agresi. Některé kroky, které budeme dělat, nechci komentovat průběžně ani dopředu, a to čistě z toho důvodu, abych neohrozil naše lidi, kteří by ohroženi mohli být," řekl Fiala.

Ruská agrese proti Ukrajině nabývá podle něj rozměrů, které překračují nejčernější představy. Západ musí pokračovat v tvrdé reakci, pokračovat v sankcích a dávat Rusku najevo, že Ruskem zvolený postup není cesta. Podle Fialy postup Ruska na Ukrajině snižuje šanci na diplomatické řešení. "To ale neznamená, že bychom se o to neměli snažit," řekl Fiala.

"Zřídit bezletovou zónu by znamenalo vstoupit do válečného konfliktu s Ruskou federací, a to NATO neudělá a nemůže to udělat. Fakticky by to znamenalo konflikt nedozírného rozsahu. Cestou, kterou se dá jít a ve výsledku to může nakonec vést k té bezletové zóně, je vybavit Ukrajince odpovídající vojenskou technikou," řekl Fiala.

Podle Fialy Česká republika od počátku zastává postoj co nejtvrdších sankcí a rázného postupu vůči Rusku a Česko v tom bude nadále pokračovat.

"Pokud by si někdo myslel, že ustupováním panu Putinovi něčeho dosáhneme a pomůžeme tím Ukrajincům, tak bychom dosáhli pravého opaku. Jsem rád, že EU a NATO dávají najevo rozhodnost a jednotu, za této situace je to nesmírně důležité," řekl Fiala.

Invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko minulý týden. O Charkov, po metropoli Kyjevě druhé největší město v zemi, pokračují tvrdé boje. V noci Rusko zaútočilo na záporožskou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny, po čemž vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který byl později uhašen. Podle ukrajinských úřadů míra radioaktivity v oblasti nepřesáhla nebezpečnou úroveň. Fiala dnes ráno uvedl, že útok na elektrárnu ukazuje nebezpečnost postupu ruského prezidenta a to, že nectí žádná pravidla a dohody. Pro naději na diplomatické řešení válečného konfliktu na Ukrajině musí být Západ jednotnější a rozhodnější než kdy dřív. V Hradci pak dodal, že útok svědčí o bezohlednosti Putinova režimu.