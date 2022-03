ČR podle Fialy uprchlíky zvládá, asi se prodlouží registrační lhůta

Praha - Česká republika zatím zvládá příchod Ukrajinců utíkajících před válkou, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS). Česko ale podle něj musí řešit, jak bude postupovat dál. Z Ukrajiny zatím přišlo do ČR víc než 100.000 uprchlíků. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že vláda chce prodloužit lhůtu pro registraci uprchlíků, přispět krajům na jejich ubytování a posílit sociální systém. Uprchlíci s vízem ke strpění by v ČR mohli pracovat bez pracovního povolení, vyplývá z návrhu zákona. ČR a další země přijímající uprchlíky z Ukrajiny budou moci žádat o peníze ze speciálního fondu USA.

Je třeba se připravit na to, že uprchlíků z Ukrajiny bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat, uvedl Fiala. "Jsme připraveni těmto lidem pomoci, zatím jsme schopni to zvládnout," řekl premiér před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem. Ocenil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit nejvyšší státní vyznamenání svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému. Po přetížení a dočasném uzavření pražského centra pro uprchlíky se úřady snaží směrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst, připomněl Fiala.

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky kvůli náporu čekajících pozastavilo činnost v pondělí po poledni, znovu se v Kongresovém centru na Vyšehradě otevřelo dnes ráno. Dnes muselo kvůli náporu žadatelů zastavit jejich příjem po dvou a půl hodinách provozu nové asistenční centrum v Příbrami. Rakušan oznámil, že registrace pro příchozí na cizinecké policii by se měla prodloužit ze tří na 30 dnů. Ve středu o tom bude jednat vláda.

Ministr vnitra zopakoval, že tak, aby byla Česká republika schopna dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování, může přijmout okolo 250.000 lidí. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zatím ohlásilo téměř 54.000 lidí z Ukrajiny, 7477 z nich za pondělí. V pondělí Rakušan uvedl, že vlaky s uprchlíky by měly Prahu míjet a směřovat do krajských měst. Vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra. Už nyní podle něj policisté ve vlacích nabízejí lidem z Ukrajiny možnost registrovat se i v jiných krajích.

Podle ministra vnitra by měl vzniknout návrh možnosti vstupu ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání. Je také nutné definovat částku za ubytování v rámci krajské ubytovací kapacity za den, uvedl. "O tom už ve středu bude rozhodovat vláda, samozřejmě to nebude suma výdělečná, ale suma nákladová," řekl. "Tím budeme vykrývat akutní situaci do konce března, potom musíme přijít s nějakým dlouhodobějším systémovým řešením," dodal. Vláda podle něj bude jednat také o sociálním systému, díky kterému se lidé z Ukrajiny neocitnou bez peněz.

Peníze, které by pomohly pokrýt náklady spojené s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny, požadují kraje, řekl ČTK předseda rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) po jednání s Rakušanem. "Kapacita ubytovacích zařízení, které vlastní kraje, už je na řadě míst vyčerpaná. Proto musíme uprchlíky, kteří zde nemají zázemí u příbuzných a známých, ubytovávat v soukromých penzionech a hotelích," uvedl.

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří budou mít takzvané vízum ke strpění, by už brzy mohli v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zapojit by se mohli i do rekvalifikací. Počítá s tím návrh zákona, který na svém webu zveřejnila vláda. Příslušné resorty připravují také zrychlení procesu uznávání vzdělání a kvalifikací. Podle odborů je potřeba zabránit také zneužívání uprchlíků k levné práci přes agentury.

Nabídnout uprchlíkům z Ukrajiny práci ve svých městských firmách chce Brno. Oslovilo městské i další společnosti s žádostí o seznam volných míst. V Jihočeském kraji má zájem zaměstnat uprchlíky z Ukrajiny podle průzkumu hospodářské komory 120 firem. Zatím nabízejí přes 800 volných míst, nejvíc ve zpracovatelském průmyslu. Úřad práce ve Zlínském kraji eviduje 800 pracovních míst pro uprchlíky z Ukrajiny.

ČR bude moct žádat peníze ze speciálního fondu USA na pomoc uprchlíkům nebo lidem v zemích, které postihly přírodní katastrofy. "Z fondu půjdou peníze na pomoc v humanitární oblasti, vojenské a dalších. Dohromady celý balík by měl být 6,4 miliardy amerických dolarů na pomoc Ukrajině," řekla dnes ČTK americká chargé d´affaires v ČR Jennifer Bachusová při návštěvě asistenčního centra pomoci v Plzni. V přepočtu je to asi 150 miliard Kč. Podle Heleny Stehlíkové z tiskového odboru americké ambasády půjdou peníze do všech zemí včetně Ukrajiny.

Situaci s epidemií koronaviru příchozí ze země zasažené válkou nezhoršují, počty pozitivních případů nákazy nerostou, uvedlo na twitteru ministerstvo zdravotnictví. Počty nakažených v ČR uplynulých týdnech klesaly, za pondělí jich ale bylo mírně víc než před týdnem. Česká vakcinologická společnost doporučuje přeočkování dětí i dospělých z Ukrajiny, kteří nemohou doložit absolvování povinných očkování. Navrhla přeočkování kombinovanými vakcínami a dětí i proti tuberkulóze. Návrh přístupu k uznávání očkovacího schématu z Ukrajiny připraví ministerstvo zdravotnictví, řekl dnes Rakušan.

Pražská burza po pondělních výprodejích, kterými reagovala na ukrajinskou krizi, dnes posiluje. Index PX byl kolem 11:30 výše o 2,67 procenta na 1262,86 bodu. Koruna zpevňuje k euru i dolaru. Proti pondělnímu závěru si dopoledne k euru polepšila o 19 haléřů na 25,52 Kč/EUR a k dolaru o 14 haléřů na 23,49 Kč/USD, vyplývá z údajů serveru Patria Online.

Garanční systém finančního trhu začne ve středu vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank CZ, která má vazby na Rusko a kvůli odlivu vkladů u ní Česká národní banka zahájila kroky k odebrání bankovní licence. Celkem půjde o výplatu 24,2 miliardy korun. Peníze bude možné vybrat nebo bezhotovostně převést v pobočkách Komerční banky, náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet do března 2025.