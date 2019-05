ČR podle Fialy stagnuje, podle Havlíčka se rozvíjí v inovacích - video

Čestlice (u Prahy) - Česká republika se stává stále větším sociálním státem a nejde cestou reforem, řekl na dnešním sněmu Hospodářské komory ČR místopředseda Sněmovny a předseda ODS Petr Fiala. Stát podle něj potřebuje zásadní reformy, nikoli stagnaci. S tím, že Česko stagnuje, ale nesouhlasí vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). V projevu uvedl například novou inovační strategii, která by měla vybudovat z ČR lídra v umělé inteligenci a inovacích.

"Jsem bytostně přesvědčen, že za posledních deset 15 let se tady v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací neudělalo více než za poslední rok. Nikoliv pouze ve smyslu frází a vizí, že říkáme, co budeme dělat, ale ve smyslu toho, že se to dělá," uvedl Havlíček. Přestože se podle něj zdá, že inovace a věda s reformami nesouvisí, tak inovace a investice do výzkumu jsou základem pro to, aby se mohl generovat budoucí zisk. Je to základem i hospodářské strategie státu, uvedl Havlíček. "Dvacet let tady žádná nebyla, řekněme si to tak, jak to ve skutečnosti je," dodal.

Šéf ODS Fiala ve svém projevu apeloval na to, že pokud se neudělá reforma státu, byrokracie se nesníží. Stát podle něj potřebuje zásadní reformy, aby se dostal mezi nejlepší země světa. "Faktem je, že jsme se z hlediska státu, vlády a veřejného sektoru za ten rok v této ambici nikam neposunuli. A to je prostě stagnace," řekl. Dodal, že Právní elektronický systém, který začne podnikatelům spravovat jejich povinnosti vůči státu a který dnes spustí Hospodářská komora, měl iniciovat stát a vláda. Protože to je podle Fialy služba vůči občanům.

Havlíček ale uvedl, že se Česko prezentuje jako perspektivní země s přidanou hodnotou, která se nemá za co stydět. Poděkoval Hospodářské komoře, že se zasazuje o rekodifikaci stavebního práva. Považuje to za důležité pro rozvoj investic. "Stavební prostředí je elementárním základem a tady HK ČR udělala velký kus práce," uvedl. Na podzim by se celý proces měl podle Havlíčka dokončit. Myslí si, že to bude jeden z nejvýznamnějších počinů této vlády. Příprava novely stavebního zákona má ale řadu kritiků z řad ekologů, starostů i vědců. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uvedla, že návrh zákona tak omezuje ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů.

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu pochválil Hospodářskou komoru za organizování podnikatelských misí doprovázejících politiky na zahraničních návštěvách a za práci na novém stavební zákonu. Ocenil podnikatele jako zdroj zdravého rozumu. Jako příklady "zešílevšího světa" jmenoval 16letou švédskou bojovnici za ochranu klimatu Gretu Thunbergovou, kterou označil za hysterku, nebo zákon schválený v americkém státě Washington umožňující kompostování zemřelých lidí. "Proti pachatelům dobra, ať nám všem ostatním zůstane zdravý rozum," uzavřel.

Před podléháním "novinkám" varoval předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Uvedl to v souvislosti s kritikou svého výroku, že totalita může být zahalena do prosazování politické korektnosti nebo multikulturalismu, od nějž se distancovala část senátorů. Podle Kubery se děje něco, co začíná přesahovat všechny meze. A pokud se lidé přestanou bránit, dočkají se věcí, které si dnes neumějí představit, dodal.

Dlouhý: Podmínky pro podnikání se v ČR zhoršily i kvůli odborům

Podmínky pro podnikání v České republice se od posledního sněmu Hospodářské komory ČR (HK), který se konal před rokem, zhoršily. Řekl to na dnešním sněmu HK její prezident Vladimír Dlouhý. Kritizoval odbory, které zvyšují své požadavky a vláda jim podle něj ustupuje ve všem, o co žádají. Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle přání odborů nebo zrušení karenční doby. Podle šéfa komory na to doplácí zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci.

Od posledního sněmu HK ČR se podmínky pro podnikání v České republice zhoršily, tečka. Přitom toho od vlády nechceme mnoho, vlastně jen jednu jedinou věc: Vytvářejte dobré a poctivé, slušné podmínky pro podnikání a odstraňujte překážky, které podnikání komplikují," řekl Dlouhý. Dodal, že v posledních měsících ho častěji napadá spíše věta: "Alespoň nám neházejte klacky pod nohy". Přestože má podle něj Česko solidní hospodářský růst a prosperuje, možná stojí na prahu zpomalení ekonomiky.

Dlouhý kritizoval i to, že na hospodářskou a sociální politiku vlády mají vliv levicové strany, které tak výrazně propadly v posledních parlamentních volbách. Zmínil, že ČSSD se jako jediná z oslovených stran dnes nedostavila, byť ji HK opakovaně pozvala.

Minimální mzda kvůli zaručeným mzdám a mzdovým tarifům podle Dlouhého zásadně ovlivňuje všechny podniky v ČR a v "drtivé většině" i na ty, kteří ji nevyplácejí, protože musí odstupňovat odměňování svých zaměstnanců. Problémem je podle Dlouhého odtržení mezd od produktivity, která roste výrazně pomaleji. Kritizoval rovněž zrušení karenční doby, tedy opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci zaměstnavatelem. "Zrušili jste karenční dobu, jak si odbory přály a nevysvětlili jste veřejnosti ani to, že poctiví zaměstnanci doplatí na flákače a simulanty, protože za ně budou muset dělat," řekl Dlouhý.

Dlouhý také poukázal na to, že odboráři chtějí uzákonit kratší pracovní dobu za stejnou mzdu a povinně pátý týden dovolené. Mimo jiné kritizoval, že aktivisté chtějí regulovat moderní a perspektivní způsoby práce jako home office nebo práci doma. Za problém označil i nedostatek kvalifikované pracovní síly, kdy v současnosti chybí téměř 500 tisíc lidí. Přitom vláda podle něj stále nerozhodla o zvýšení kvót pro příjem kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, které by podle Dlouhého přinesly do státního rozpočtu nejméně deset miliard korun ročně jen z odvodů a daní. Pochybnosti má o dalších vlnách EET.

Na dnešní 31. sněm Hospodářské komory se sjelo více než 250 delegátů z profesních asociací, firem, klastrů a řemeslných cechů. Hospodářská komora dnes také spustí ostrý provoz Právního elektronického systému, který bude podnikatelům poskytovat přehled o povinnostech, které mají vůči státu. Hospodářská komora sdružuje více než 16.000 členů, není financována státem, je nezávislá na vládě a financují ji sami podnikatelé.

Firmy mohou ode dneška používat Právní elektronický systém

Hospodářská komora (HK ČR) dnes na celostátním sněmu spustila ostrý provoz Právního elektronického systému (PES). Ten podnikatelům umožňuje na jednom místě najít přehled všech povinností, které musejí ze zákona o živnostenském podnikání splnit. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého jim novinka pomůže snížit byrokratickou zátěž a ušetřit peníze na pokutách. O novinku se zajímají i úřady a podnikatelské organizace z několika evropských zemí.

"Kvůli velkému množství zákonů, nařízení a vyhlášek a jejich častým změnám podnikatelé ztratili povědomí, které všechny povinnosti jim stát ukládá, kdy je mají plnit a jaké sankce jim za neplnění hrozí," uvedl Dlouhý na tiskové konferenci. Když podnikatel do systému zadá IČO, zobrazí se mu informace z 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž vyplývá celkem 1185 povinností. Jde například o živnostenský zákon, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení nebo zákoník práce.

Hospodářská komora uvedla, že PES je jediným místem v ČR, kde toto firmy najdou. Vyznat se v přebujelých právních předpisech bylo doposud složité. Například živnostenský zákon se od roku 2000 měnil stodvacetkrát. Podle firem je byrokratická zátěž jednou z hlavních překážek rozvoje byznysu.

Dlouhý dodal, že PES pomůže nejen podnikatelům, ale mohl by být účelný i pro státní správu. "Totiž umožní lépe strukturovat, lépe pochopit, lépe zpřehlednit celou houšť a spletinu dnešního zákonného uspořádání pro podnikatele v naší zemi. Neboť to je stav, ve kterém se nevyznají ani ti nejvyšší státní úředníci," řekl Dlouhý. HK ČR tak podle něj dává zákonodárcům nástroj, podle kterého se budou moci v budoucnu orientovat při nápravě tohoto stavu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) nový systém vítá. Vláda se podle něj snaží s HK ČR domluvit na spolupráci. "Aby to podnikatelé měli v základní bázi zadarmo. Nicméně je pravda, že ministerstvo průmyslu za to bude muset HK ČR něco zaplatit a domluvit, jakým způsobem to bude fungovat v určité nadstavbě," poznamenal Havlíček. Aby byl podle něj komfortní i pro cechy.

Podnikatelé jsou pod stálou kontrolou desítek dozorových orgánů a inspekcí. Například Česká obchodní inspekce loni provedla více než 29.000 kontrol a v polovině případů uložila podnikatelům za více než 140 milionů korun. Systém by měl podle propočtů HK ČR ode dneška ušetřit podnikatelům za právníky, kteří je zastupují před správními orgány a soudy ve sporech o výklad zákonů, až 43,2 miliardy korun ročně.

Systém vznikal dva roky. Za jeho vývojem stojí průkopníci e-governmentu v ČR a tvůrci datových schránek nebo českého státního projektu CzechPoint Zdeněk Zajíček, Aleš Kučera a Tomáš Vrbík. Hospodářská komora ho plánuje aktualizovat a zpřístupnit i další potřebné právní předpisy.

Vlastní registr povinností, které by museli podnikatelé plnit podle českých zákonů, měli mít původně podnikatelé od loňska. Senát to ale předloni v říjnu odmítl jako protiústavní. Sněmovna pak senátní veto poslanecké novely o Hospodářské a Agrární komoře nestihla přehlasovat kvůli závěru volebního období. Proti návrhu podle ní byli hlavně státní úředníci, kteří si nepřáli změnu.