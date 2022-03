ČR podle Fialy migraci zvládá, je třeba snížit energetickou závislost na Rusku

Praha - Česko zatím zvládá příchod Ukrajinců utíkajících před válkou, ale musí řešit další postup. Řekl to dnes premiér Petr Fiala (ODS). Z Ukrajiny, kterou 24. února napadlo Rusko, zatím přišlo do ČR přes 100.000 uprchlíků. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že vláda chce prodloužit lhůtu pro registraci uprchlíků, přispět krajům na jejich ubytování a posílit sociální systém. Uprchlíci s vízem ke strpění by mohli pracovat bez pracovního povolení, vyplývá z návrhu zákona. ČR a další země přijímající uprchlíky z Ukrajiny budou moci žádat o peníze od USA. Lídři Visegrádské skupiny, kam patří i ČR, se dnes s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem shodli, že je třeba snížit energetickou závislost na Rusku.

Je třeba se podle Fialy připravit na to, že uprchlíků z Ukrajiny bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat. "Jsme připraveni těmto lidem pomoci, zatím jsme schopni to zvládnout," řekl. Před odletem na jednání s Johnsonem také ocenil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, udělit nejvyšší státní vyznamenání jeho ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému.

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky kvůli náporu čekajících pozastavilo v pondělí po poledni činnost, znovu se otevřelo dnes ráno. Kvůli náporu žadatelů dnes muselo zastavit jejich příjem nové asistenční centrum v Příbrami jen po dvou a půl hodinách provozu.

Rakušan oznámil, že lhůta pro registrace pro migranty na cizinecké policii by se měla prodloužit ze tří na 30 dnů. Ve středu o tom bude jednat vláda. Zopakoval, že tak, aby byla ČR schopna dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování, může přijmout okolo 250.000 lidí. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zatím ohlásilo téměř 54.000 lidí z Ukrajiny. Vláda podle Rakušana projedná také návrh možnosti vstupu ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání, částku za ubytování v rámci krajské ubytovací kapacity či sociální systém, díky kterému se lidé z Ukrajiny neocitnou bez peněz.

Peníze, které by pomohly pokrýt náklady spojené s ubytováním uprchlíků, požadují kraje, řekl ČTK předseda rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) po jednání s Rakušanem. "Kapacita ubytovacích zařízení, které vlastní kraje, už je na řadě míst vyčerpaná. Proto musíme uprchlíky, kteří zde nemají zázemí u příbuzných a známých, ubytovávat v soukromých penzionech a hotelích," uvedl.

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří budou mít takzvané vízum ke strpění, by už brzy mohli v Česku pracovat bez pracovního povolení. Počítá s tím návrh zákona, který na svém webu zveřejnila vláda. Úřady připravují i zrychlení uznávání vzdělání a kvalifikací.

Česko pomáhá se zvládáním přílivu uprchlíků také Slovensku, které s Ukrajinou přímo sousedí. Na Slovensko dnes odjelo z ČR 30 policistů, aby pomáhali s náporem běženců, sdělil ČTK mluvčí policejního prezidia David Schön. Vláda ve středu projedná vyslání českých vojáků na Slovensko. V zemi budou působit v rámci zvýšené přítomnosti NATO v tzv. společné battlegroup.

Česko bude moct žádat o peníze na pomoc uprchlíkům ze speciálního fondu USA. "Dohromady celý balík by měl být 6,4 miliardy amerických dolarů (asi 150 miliard Kč) na pomoc Ukrajině," řekla dnes ČTK americká chargé d´affaires v ČR Jennifer Bachusová při návštěvě asistenčního centra v Plzni. Podle Heleny Stehlíkové z tiskového odboru americké ambasády zamíří peníze do všech zemí včetně Ukrajiny.

Epidemii koronaviru v Česku ukrajinští uprchlíci nezhoršují. Počty nových případů nákazy mezi cizinci a v ČR žijícími Ukrajinci nerostou, uvedlo na twitteru ministerstvo zdravotnictví. Počty nakažených v uplynulých týdnech klesaly, za pondělí jich ale bylo mírně víc než před týdnem. Česká vakcinologická společnost ale doporučuje přeočkování dětí i dospělých z Ukrajiny, kteří nemohou doložit absolvování povinných očkování. Navrhla přeočkování i proti tuberkulóze. Návrh přístupu k uznávání očkovacího schématu z Ukrajiny připraví ministerstvo zdravotnictví, řekl dnes Rakušan.

Premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se dnes s předsedou britské vlády shodli na nutnosti snížit energetickou závislost na Rusku a na společném postupu proti ruské agresi na Ukrajině. Na twitteru to po jednání uvedl premiér Fiala. Snížit závislost na nerostných surovinách z Ruska podle něj nejde ze dne na den, zvláště u států, kde je vysoká. Co se týče plynu, patří mezi ně i ČR, sdělil Fiala.

Stát chce prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupit až 200 milionů krychlových metrů plynu. Chce si vytvořit své vlastní rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska. Vytvoření takových rezerv by podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu stálo zhruba 8,5 miliardy, uvedl dnes server Deník N. Návrh ministerstva má podle něj projednat ve středu vláda.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu prudce stoupají ceny pohonných hmot. Litr benzinu stál k pondělku v Česku 43,51 koruny a litr nafty 45,32 koruny. Podle ekonomů oslovených ČTK by se cena paliv mohla vyšplhat i přes 55 korun za litr, v nejhorších případech i přes 60 korun. Náklady dopravních firem kvůli tomu rostou v desítkách procent. Pro některé firmy to může být i likvidační. Vyplývá to z ankety ČTK mezi autobusovými i kamionovými dopravci, kteří proto apelují na vládu, aby stanovila maximální ceny paliv nebo snížila daně. Hospodářská komora navrhuje, aby stát snížil cenu pohonných hmot prostřednictvím státního distributora paliv Čepro.

Garanční systém finančního trhu začne ve středu vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Kvůli odlivu vkladů u ní Česká národní banka zahájila kroky k odebrání bankovní licence. Celkem se bude jednat o výplatu 24,2 miliardy korun. Peníze bude možné vybrat, nebo bezhotovostně převést v pobočkách Komerční banky, náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet do března 2025.