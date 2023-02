ČR podle europoslance nedostatečně přenesla směrnici proti zneužívání dětí

Praha - Česko do své legislativy dostatečně nepřeneslo evropskou směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí a proti dětské pornografii z roku 2011. Týká se opatření k posílení prevence a ochrany. Hrozí za to sankce. Na tiskové konferenci to dnes řekli europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle Kolaji EU nyní připravuje předpis nový, který se zaměřuje na ochranu dětí před zneužíváním na internetu.

"Ten problém přesahuje hranice České republiky. Dává smysl řešit ho na evropské úrovni... Na velké platformy jako Facebook či Google dokáže Evropská unie vyvíjet větší tlak než samotná ČR. Evropská koordinace je důležitá," uvedl Kolaja.

Podle něj se nyní vyjednávají v nové směrnici kompromisní návrhy. Jedná mimo jiné i o vyvážení ochrany dětí a práva na soukromí. Uvedl, že ČR sice minulou směrnici do své legislativy přenesla, ale nedostatečně. Republice tak hrozí kvůli nesplnění povinnosti řízení s Evropskou komisí a vysoké pokuty.

Podle zmocněnkyně je téma ochrany dětí před sexuálním zneužíváním či výpady na internetu potřeba dostat do vzdělávání. Součástí osnov by měla být moderní sexuální výchova a také důraz na duševní zdraví, řekla Šimáčková Laurenčíková. Míní, že děti by se měly učit víc také o svých právech. Měly by umět rozpoznat rizika a nevhodné jednání. Osvěta by měla cílit i na rodiče. Pro osoby s "atypickou sexuální preferencí" měla být dostupná pomoc, poradenství či terapie, uvedla zmocněnkyně. Školit by se měli i profesionálové, kteří s dětmi pracují. Europoslanec uvedl, že by se měla vést také diskuse o zpřísnění trestů za zneužívání dětí na internetu.

Informace o bezplatné a anonymní pomoci mohou lidé s problematickým sexuálním chováním najít na webu projektu Parafilik, který pořádá Národní ústav duševního zdraví. Zaměřuje se v něm hlavně na ty, které sexuálně přitahují děti a nezletilí či je vzrušuje násilí bez partnerova souhlasu.

Podle Kolaji a Laurenčíkové by se mělo uskutečnit k ochraně dětí setkání odborníků u kulatého stolu. Zúčastnit by se ho měli zástupci resortů spravedlnosti, školství, zdravotnictví, vnitra a práce. Termín zatím není stanoven.