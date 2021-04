ČR podle Babiše postupuje vůči Rusku adekvátně, chce narovnat počty diplomatů

Praha - Reakce Česka na kauzu Vrbětice je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) adekvátní. Novinářům dnes řekl, že je třeba narovnat počty diplomatů v Praze a v Moskvě, doufá v podporu spojenců. K ultimátu české diplomacie, aby Rusko přijalo do dnešního poledne zpět 20 vyhoštěných českých diplomatů, uvedl, že nechce předjímat, co se stane, pokud tak ruská strana neučiní. Vláda podle něj nicméně bude reagovat zřejmě ještě před zahájením dnešního zasedání, které má začít v 14:00.

"Reagovali jsme rychle, tvrdě. Samozřejmě, reakce ruské strany nemá opodstatnění, protože Česká republika neudělala nic proti Ruské federaci," uvedl Babiš. Vláda podle něj činí normální diplomatické kroky. Zmínil problémy se zaměstnanci ambasády i to, že dlouhodobě je počet diplomatů v Praze a Moskvě nevyvážený. "Každý na to poukazoval. My jako vláda to řešíme, nemáme zájem vyvolávat nějaké nepřátelství, nějakou hysterii, ale to, co se stalo, že cizí agenti zapříčinili smrt dvou spoluobčanů, je nepřijatelné," uvedl. Reakci označil za adekvátní. Nynější situace podle něj vztahy s Ruskem poznamená, je ale třeba udělat dělící čáru, narovnat počty diplomatů. "Doufám, že naši spojenci nás v tom podpoří," konstatoval.

Na dotaz ohledně možných ekonomických dopadů uvedl, že vláda se tímto aspektem nezabývala. "Není to o tom akceptovat nějaké nepřijatelné akce z titulu nějakých ekonomický dopadů. Takhle bychom to nezvažovali, že bychom se snažili to přehlédnout, že jsou tu nějaké ekonomické zájmy," uvedl.

Rusko má čas do 12:00, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Fungování české ambasády v Rusku je tak podle ministra zahraničí paralyzováno. Na jednání s ruským velvyslancem vyjádřil ve středu protest proti postupu a nepřiměřené reakci Ruské federace.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu vyhoštěných zůstalo 24 pracovníků, z toho pět diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků. Na ruské ambasádě v Praze nyní působí 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků. Počty dnes ČTK sdělilo ministerstvo zahraničí.