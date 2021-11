ČR patří v množství emisí nových aut k nejhorším

Praha - Česko patří v množství emisí oxidu uhličitého vypuštěného z nových aut k nejhorším v Evropě. S hodnotou emisí 120,9 gramu na kilometr je v žebříčku Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) šesté nejhorší. Upozornila na to společnost Arval. Hlavní příčinou tohoto stavu je podle ní konzervativní přístup firem i lidí k alternativním pohonům.

V Evropě podle údajů klesly emise z nově prodaných aut v průměru o 11 procent. Průměr je kolem 108,2 g/km. Nejnižší množství emisí z nových vozů patří podle ACEA Norsku, Islandu a Nizozemsku. Na opačném konci žebříčku stojí země východní a střední Evropy, nejhorší výsledek patří Bulharsku se 133 gramy oxidu uhličitého na kilometr.

Klíčovým důvodem vysokých hodnot oxidu uhličitého u nových vozů v Česku je slabé zastoupení aut s alternativním pohonem. Podle odborníků je to patrné především u firem, protože firemní vozy tvoří dlouhodobě více než tři čtvrtiny registrací nových vozů v Česku.

"České firmy stále většinově nakupují spíše automobily se spalovacími motory, byť se situace postupně mění a 22 procent tuzemských společností má již ve svých vozových parcích vozidla s alternativními pohony," uvedl Tomáš Kadeřábek, konzultant společnosti Arval, která poskytuje operativní leasingy. Poukázal přitom na letošní průzkum Arval Mobility Observatory, podle něhož se výrazně zvýšil podíl firem majících ve své flotile elektromobily, oproti loňsku dvojnásobně na osm procent. "Pokud však nedojde k výraznějšímu daňovému zvýhodnění vozů s alternativními pohony, větší proměna preferencí fleetových manažerů v nejbližší době nenastane,“ dodal Kadeřábek.

Pro běžné motoristy je dlouhodobě hlavním argumentem cena. Většina českých řidičů plánuje podle průzkumů za nový vůz utratit do půl milionu korun, takových vozů ale výrazně ubývá. "Vozy s alternativními pohony budou do deseti let jedinými auty, která si od automobilek s evropským zastoupením bude moci český zákazník koupit. Jejich cena ale v dohledné době neklesne pod půlmilionovou hranici, která je pro většinu zákazníků v Česku zásadní," podotkl generální ředitel Arvalu Aleš Polák.

Zájem o elektromobily postupně stoupá. Na konci loňského roku bylo v Česku registrováno 7109 elektromobilů a kolem 3000 plug-in hybridů. Počet bateriových elektrických vozidel se vloni téměř zdvojnásobil. Elektromobily se na celkových prodejích nových aut podílely z 2,58 procenta.