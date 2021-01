ČR odškodnila pozůstalou po zastřeleném občanu NDR

Praha - Česko přiznalo odškodnění dceři bývalého občana NDR Gerharda Schmidta, který byl v létě 1977 zastřelen na československých hranicích. Jde o první případ náhrady škody za smrt člověka z bývalého východního Německa při pokusu o útěk do SRN. Napsal to dnes Deník N. Dcera Astrid dostane 33.740 korun (přibližně 1300 eur).

Schmidt se podle dokumentů, které ČTK poskytl advokát Lubomír Müller, pokusil přejít hranici do SRN se svojí ženou a třemi dětmi nedaleko Broumova na Tachovsku. Člen pohraniční stráže po něm nejprve vystřelil pro výstrahu, a když nereagoval, pronásledoval ho do prostoru pohraničního pásma a zasáhl ho. Jeho rodina se poté zastavila. Muž byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Manželka a děti byly předány do NDR. Manželé byli obviněni z pokusu o opuštění republiky.

Okresní soud v Tachově všechny členy rodiny loni soudně rehabilitoval. V úterý pak ministerstvo spravedlnosti podle Müllera, který v soudních sporech zastupuje lidi perzekuované komunistickým režimem, přiznalo Astrid Schmidtové odškodnění.

"V minulosti ministerstvo spravedlnosti odškodnilo případ bývalého občana NDR, který byl na hranici postřelen. Jednalo se o náhradu škody na zdraví; nyní se jedná o jednorázový paušální nárok pozůstalých podle zákona o soudní rehabilitaci, přičemž zmiňovaná částka u paní Astrid je její dědický podíl z celkové částky," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Na stejné odškodnění tak podle Müllera budou mít nárok i Astridini bratři, pokud o to požádají.