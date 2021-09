ČR objednala vakcínu proti covidu pro děti od pěti let, čeká na schválení

Praha - Česko předobjednalo vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech pro 700.000 dětí ve věku pět až 11 let. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že očkovat se jí začne až po schválení Evropskou agenturou pro lékové přípravky (EMA). Slovensko na schválení nečekalo, děti v tomto věku se tam mohou očkovat od 9. září.

"Dokud nebude vakcína schválená v rámci evropské lékové agentury, tak to (v ČR) samozřejmě možné není," řekl ministr. V tuzemsku je asi 809.000 dětí v tomto věku, vakcíny vystačí podle ministra pro 80 procent z nich.

Evropské země daly předběžnou poptávku vakcíny pro děti asi před měsícem. "Bude trošku jiná, jiné složení, jiná síla té vakcíny," uvedl. Po schválení EMA už české úřady vakcínu samostatně povolovat nemusí, může se s ní začít rovnou očkovat, až bude v ordinacích dětských praktických lékařů dostupná.

Výrobce v tomto týdnu informoval, že podle jeho klinických studií děti vakcíny dobře snášejí a vyvolává u nich silnou imunitní reakci. Plánuje proto co nejrychleji požádat regulační úřady v USA, EU a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině.

Podobně jako na Slovensku bez schválení příslušnými úřady očkují zdravotníci děti také v Izraeli. Tam je ale zatím jen pro děti, jimž hrozí vážné komplikace v případě nákazy koronavirem. To připustil před dvěma týdny i ministr Vojtěch. Lékař se může individuálně rozhodnout, že dítěti vakcínu podá bez schválení, takzvaně off label, lze to podobně jako u jiných zatím neschválených léků.