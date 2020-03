ČR podle Babiše nikdy neprošla podobnou zkouškou

Praha - Česko za dobu své existence nikdy neprošlo podobnou zkouškou, jako je současná pandemie koronaviru. V projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi to dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj nikdo nebyl na situaci připravený a celý svět se učí na ni reagovat. Výjimečná opatření podle něj mohou trvat déle, než vláda původně očekávala. Vyjádřil ale přesvědčení, že se jejich účinek brzy projeví a země situaci zvládne.

Babiš přiznal dílčí chyby a problémy při řešení epidemie, podle něj je to způsobeno tím, že je situace krizová, a požádal shovívavost. Podle premiéra vláda i státní instituce dělají to nejlepší, co je možné, pro ochranu životů a zdraví občanů. Celkově si Česko vede velmi dobře a situaci zvládne, uvedl Babiš.

Babiš poděkoval za trpělivost, s jakou lidé přijímají restriktivní opatření, podle něj to není pro nikoho jednoduché. Upozornil také na to, že restrikce mohou trvat déle, než vláda původně očekávala. Vyjádřil ale přesvědčení, že se účinek opatření brzy projeví a že země společně krizi překoná.

Babiš v projevu také poděkoval všem zdravotníkům, policistům, hasičům i vojákům, stejně jako dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají druhým. Ocenil i veřejnoprávní média za spuštění výukových programů nebo programů pro seniory, i všechna ostatní média, která uklidňují občany. Ocenil, že lidé nepodléhají hysterii.

Poděkoval také všem, kdo dodržují restriktivní opatření přijatá za účelem omezení šíření nákazy, a apeloval na důsledné nošení roušek na veřejnosti. Kritizoval ty, kdo opatření svévolně porušují. Podle něj to není hrdinství ani legrace, pouze to prodlouží komplikace, kterým Česko nyní čelí. Karanténou se podle něj vláda snaží omezit kontakty mezi lidmi, a tím snížit riziko šíření nákazy a zároveň neochromit ekonomický život země.