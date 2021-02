ČR neuvažuje, že by očkovala Sputnikem V před schválením v EU

Praha - Česká republika nezvažuje, že by užívala ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V dříve, než ji schválí evropské orgány. Mohla by se nicméně předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) své doporučení vydala. Před dnešním odletem do Srbska to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V zemi chce spolu s týmem expertů získat informace o vakcínách i lécích na koronavirus.

Maďarské úřady daly na konci minulého týdne souhlas k použití ruské vakcíny Sputnik V, země tak začne vakcinaci touto látkou ještě před tím, než své doporučení vydá EMA. Babiš v pátek uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by zvážit podobný postup jako Maďarsko. Babiš dnes novinářům řekl, že Rusko podle jeho informací již v EU o schválení požádalo.

Česko podle premiéra neplánuje občany očkovat vakcínou, které chybí souhlas EMA. "Takhle neuvažujeme. Jde o to, že pokud by se nám podařilo získat nějaké množství, nějaký příslib a náš Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by schválil dokumentaci a čekalo se na schválení EMA, mohli bychom získat nějaký čas a náskok," uvedl. Připomněl svou starší neúspěšnou iniciativu, aby se v unijních zemích rozvážely očkovací látky firmy AstraZeneca ještě předtím, než je EMA schválí.

Babiš považuje za klíčové, aby Česko dokončilo první fázi očkování, v které bez registrací připadly vakcíny lékařům, lidem v domovech seniorů či zařízeních sociální péče. "Abychom už měli jednotný rezervační systém," uvedl. Od poloviny ledna se mohou v ČR k očkování hlásit lidé starší 80 let. Babiš o víkendu slíbil, že navrhne, aby se od března otevřela registrace a rezervace na očkování pro lidi starší 60 let.