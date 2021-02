ČR musí podle Babiše jako motivaci připravit podmínky rozvolňování

Praha - Vláda musí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) lidi přesvědčit k dodržování protikoronavirových opatření. Je podle něj třeba i jako motivaci připravit podmínky otevírání škol, obchodů či služeb. O podpoře dalšího prodloužení nouzového stavu je podle předsedy vlády nutné jednat se všemi stranami. Nechce obejít Sněmovnu tím, že by po konci stávajícího stavu nouze 14. února kabinet třeba o den později vyhlásil nouzový stav znovu. Babiš to řekl novinářům při návštěvě v Maďarsku.

"My musíme jasně říct občanům, že situace není dobrá, ale musíme také říct, že pokud všichni budeme dodržovat opatření tak, jak se to dělo na jaře, tak jak budeme rozvolňovat školy, obchody či služby," řekl Babiš. Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) požádal, aby na pondělí svolal jednání veškerých týmů. Podle premiéra nemá smysl zpřísňovat opatření, pokud je lidé nebudou dodržovat, chce se tedy zaměřit právě na přesvědčování občanů.

Vláda bude zároveň žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který aktuálně platí do 14. února. Dosud hnutí ANO a ČSSD s jeho schválením v dolní komoře svými hlasy pomáhali komunisté. Jejich širší vedení ale další prodloužení nepodporuje. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval. Ve stanovisku po dnešním jednání vedení KSČM uvedlo, že kabinet naprosto ignoroval oprávněné požadavky, kterými strana podmínila svůj souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu. Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že poslanecký klub strany se bude doporučením vedení řídit.

Babiš řekl, že vláda musí vyjednávat se všemi stranami, což je mimo jiné úkolem ministra Blatného. "Aby všichni pochopili, že si nemůžeme dovolit zrušit nouzový stav, protože zkrátka potom nemůžeme nasadit armádu a dobrovolníky a znamenalo by to úplnou katastrofu pro náš zdravotnický systém," poznamenal premiér.

Postup, že by vláda v pondělí 15. února vyhlásila "nový" stav nouze bez souhlasu Sněmovny, by podle Babiše nebyl férový. "To by bylo pohrdání Sněmovnou, to my nechceme," řekl s tím, že kabinet chce přesvědčit zástupce sněmovních stran o vážnosti situace. "Doufejme, že je přesvědčíme, že nás podpoří a že nebudeme závislí jenom na podpoře KSČM," dodal.

Hamáček: Neprodloužení stavu nouze je hazard se zdravím a životy

Neprodloužení nouzového stavu znamená hazard se zdravím a lidskými životy. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Je připraven jednat o konkrétních opatřeních, handlování s hlasy za rušení opatření ale považuje za nedůstojné. Při prodlužování nouzového stavu dosud menšinová vláda spoléhala na hlasy komunistů, ti ale pro další prodloužení nechtějí hlasovat. Hamáček se vyjádřil také k návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k omezení pohybu lidí. Podle místopředsedy vlády by před dalším zpřísňováním měli být lidé motivováni, aby přijatá opatření dodržovali.

"Neprodloužit nouzový stav znamená hazard se zdravím a lidskými životy všech, bez ohledu na sympatie či antipatie k vládě nebo opozici. Jsem připraven jednat o konkrétních opatřeních, ale handlovat hlasy za rušení opatření je nedůstojné," napsal na twitteru Hamáček.

Nepodpořit další prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 14. února, se dnes rozhodlo širší vedení KSČM. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval. Šéf KSČM Vojtěch Filip se proti Hamáčkovu vyjádření ohradil. "Pan Hamáček by se měl zamyslet sám nad sebou, o žádný handl nejde," řekl. Kritizoval sociální demokraty za to, že zablokovali otevření skiareálů a prvních stupňů základních škol, čímž naposledy KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu.

Sněmovní opoziční strany se k očekávané další žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu staví spíše negativně. Předseda ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že občanští demokraté nevidí důvody ke změně svého záporného postoje ve chvíli, kdy vláda působí rezignovaně a ministr Blatný říká, že opatření nefungují. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) chystá podle předsedy STAN Víta Rakušana plán ke zvládnutí pandemie do konce roku. Šéf Pirátů Ivan Bartoš jednání o podpoře nouzového stavu podmiňuje tím, že vláda podpoří klíčové návrhy uskupení.

V dalším vyjádření Hamáček reagoval na návrh Blatného, který chce na vládě projednat omezení pohybu lidí mezi kraji. "Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme," poznamenal Hamáček. Ministerstvo vnitra má podle něj připravené varianty. Připomněl, že sociální demokracie navrhuje bonus pro lidi v karanténě, aby zůstali doma a nešířili virus. "Tady bych začal," napsal na twitteru.

Tripartita tento týden debatovala o bonusu 250 či 500 korun denně pro lidi v karanténě či o dočasném navýšení nemocenské pro všechny ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Mělo by to lidi motivovat k testování a trasování.