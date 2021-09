ČR Moskvu zatím o zadržení Rusa Frančettiho neinformovala, tvrdí Lavrov

Moskva - Česká republika zatím neinformovala Rusko o zadržení ruského občana Alexandra Frančettiho, prohlásil dnes podle agentury TASS šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. O tom, že Rusa v neděli zadržely české úřady na pražském letišti, napsala dříve ruská agentura Ria Novosti s odvoláním na představitele krymských úřadů Alexandra Molochova. Frančetti byl v minulosti zapojen do ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym.

Mluvčí českého policejního prezidia Ondřej Moravčík v neděli potvrdil, že na letišti byl zatčen ruský občan na základě mezinárodního zatykače vydaného Kyjevem. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí mezitím upřesnilo, že Frančetti byl zatčen na základě společného postupu ukrajinských a českých úřadů a že ukrajinská strana pracuje na žádosti o jeho vydání.

"Česká strana nás neinformovala, alespoň ne do doby, kdy jsem přijel na toto jednání," řekl Lavrov na tiskové konferenci týkající se rozhovorů s představitelem San Marina. "Příslušné otázky byly zaslány prostřednictvím ruského velvyslanectví v České republice," doplnil Lavrov. Oficiální žádost o informace pak podle něj byla podána prostřednictvím ruského vyšetřovacího výboru.

Lavrov dodal, že Rusko by se rádo dozvědělo, jaký je důvod Frančettiho zadržení. "Možná je to (jeho) boj proti neonacistům z takzvaných dobrovolnických praporů, které jsou i na Západě považovány za nelegální?" tázal se Lavrov. Dobrovolnické oddíly se zapojily po boku ukrajinské pravidelné armády do bojů proti proruským separatistům na východě země.

"Chceme pochopit, o co se jedná, a doufáme, že české úřady budou pečlivě dodržovat zákonné principy a nepoddají se politickým provokacím," podtrhl rovněž šéf ruské diplomacie.

Podle dřívějších informací portálu iRozhlas byl Frančetti šéfem jedné z polovojenských formací, které se v roce 2014 aktivně podílely na anexi Krymu. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr, která měla chránit město před možnými útoky. Do Sevastopolu přijel podle vlastních slov dva dny před vypuknutím konfliktu, tedy 25. února 2014. Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily.

Server iRozhlas v roce 2019 napsal, že Frančetti má od roku 2000 trvalý pobyt v Praze, kde se živí jako fitness trenér a také podniká. Střídavě žije v hlavním městě České republiky a na Krymu.