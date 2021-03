ČR má ze zahraničí nabídky na stovky míst pro covidové pacienty

Ilustrační foto - Do Vysočinských nemocnic v Humpolci přivezl 19. února 2021 večer velkoobjemový vůz pražské záchranné služby Fénix deset pacientů s covidem-19 ze Sokolova. Jsou to pacienti, kteří sice potřebují kyslíkovou podporu, ale nejsou ve vážném stavu.

Ilustrační foto - Do Vysočinských nemocnic v Humpolci přivezl 19. února 2021 večer velkoobjemový vůz pražské záchranné služby Fénix deset pacientů s covidem-19 ze Sokolova. Jsou to pacienti, kteří sice potřebují kyslíkovou podporu, ale nejsou ve vážném stavu. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Česko má ze zahraničí nabídky nižších stovek míst pro pacienty s nemocí covid-19, řekl dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo). Mezi zeměmi, které lůžka nabídly, jmenoval také Švýcarsko. Už tento týden mohou být první pacienti převezeni do Německa, dodal.

"V tuto chvíli máme nabídky od většiny okolních států, navíc od Slovinska a Švýcarska, a jedná se o nižší stovky pacientů dohromady," řekl Petříček. Zástupci vlády už dříve informovali o nabídkách lůžek pro covidové pacienty z Německa, Rakouska a Polska. "Velmi intenzivně jednáme v tuto chvíli pouze s Německem," doplnil ministr.

První převozy pacientů s koronavirem do Německa jsou podle Petříčka na spadnutí. "Odhadujeme, že by to mohlo být už tento týden," podotkl. Je podle něj na ministerstvu zdravotnictví, aby vyhodnotilo situaci, zda už k využití nabídek péče o české pacienty v zahraničí dozrála. Upozornil na to, že bariérou je nutnost přeložit celou lékařskou zprávu.

Slovinsko podle Petříčka nabídlo ČR, že se postará o až 20 pacientů, Rakousko je připraveno pečovat o několik desítek pacientů s covidem-19 z ČR. "Dnes máme nově nabídku také od Švýcarska, které by mohlo zajistit přepravu a péči o 20 českých pacientů na svém území," dodal.

Polské ministerstvo zdravotnictví na dotaz ČTK sdělilo, že zatím čeká na informaci od České republiky o rozsahu potřebné pomoci. V této souvislosti ministerstvo informovalo, že první takový pacient už byl do Polska poslán ze Slovenska.

Epidemie nového typu koronaviru a jeho britská mutace přivedla české nemocnice na hranu jejich kapacit. Ve vážném stavu s covidem-19 bylo v pondělí v Česku hospitalizováno 1568 lidí, což je za roční trvání epidemie dosud nejvíc. Pacientů s koronavirem je v nemocnicích víc než 7700. Volných bylo podle dat ministerstva zdravotnictví k dnešnímu ránu 14 procent lůžek intenzivní péče, pro pacienty s covidem jich bylo 159. K dispozici jsou pro ně i další stovky standardních lůžek s kyslíkem.

V únoru největší zátěž nakažených dopadala na nemocnice v Karlovarském kraji, v pondělí svou žádost o pomoc armády pro nemocnice oznámil Liberecký kraj. Stav hromadného postižení osob dnes vyhlásili v Pardubickém kraji, došla mu lůžka intenzivní péče.