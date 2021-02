ČR má v únoru dostat 525.000 dávek vakcíny proti covidu

Praha - Do České republiky výrobci v únoru dodají 525.000 dávek vakcíny proti covidu-19. Dvě třetiny z 335.000 dávek od Pfizer/BioNTech půjde na přeočkování. Dalších 110.000 dávek dodá Moderna a počítá se také s 80.000 dávek od AstraZeneca. Novinářům to řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle původního harmonogramu dodávek mělo v únoru do Česka dorazit asi 618.200 očkovacích dávek. Blatný na tiskové konferenci také uvedl, že Česko neplánuje omezit horní věkovou hranici pro očkování vakcínou AstraZeneca jako některé země.

"Zhruba od dubna se dá předpokládat, že tady budou dávky v tak velkém množství, že bude možno začít s masivním očkováním. To znamená nikoliv 10.000 nebo 20.000 denně, ale 100.000 nebo 150.000 denně," řekl Blatný.

Původní harmonogram, který vláda schválila 13. ledna v pokynech pro očkování, počítal na únor s 618.225 dávkami. Z nich 303.225 měla dodat firma Pfizer/BioNTech, 115.000 Moderna a 200.000 AstraZeneca. Větší část z celkového počtu se měla využít na přeočkování, nově očkovaných mělo být v únoru 271.600.

Tento týden distributor Avenier rozváží ještě 12.000 dávek vakcíny Moderna z lednové dodávky. Prvních 80.000 dávek by měla dodat do Česka v únoru také firma AstraZeneca, jejíž očkovací látku Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila minulý pátek. První dodávky čeká Blatný za dva až tři týdny.

Některé národní lékové agentury mají pochybnosti o účinnosti této látky u seniorů. Italský regulátor v sobotu vydal doporučení, aby vakcínu dostávaly jen osoby ve věku 18 až 55 let. Německé úřady chtějí omezit použití preparátu na osoby mladší 65 let. Podle Blatného je třeba počítat s tím, že vakcíny obecně jsou u starších lidí o něco méně účinné.

Uvedl, že dokumenty, podle kterých byla vakcína schválena, žádnou horní věkovou hranici neobsahují. "Ale nevidíme v současné době žádný důvod k tomu, abychom se domnívali, že vakcína nemůže být použita u lidí nad určitý věk," řekl ministr. Podle něj stanovisko k očkovací látce AstraZeneca v tomto smyslu připravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká vakcinologická společnost.

K očkování také uvedl, že Česko objednalo od výrobce Novavax možné maximum dávek. O kolik přesně jde, ale neupřesnil. Část vakcíny se bude vyrábět také v Česku, ve výrobním závodě v Bohumili u Kostelce nad Černými Lesy. "To, že se vakcína vyrábí v nějaké zemi, neznamená, že na ni má a priori nějaký větší nárok," dodal Blatný.

Zdravotníci v Česku dosud podali téměř 269.000 dávek vakcíny proti covidu. Zhruba 37.200 lidí už dostalo obě potřebné dávky očkování. První dávku dostalo do konce ledna 77.214 lidí starších 80 let. K očkování se registrovalo přes 200.000 lidí této věkové kategorie, tedy téměř polovina. Většina dosud očkovaných lidí jsou zdravotníci.