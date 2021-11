ČR má prý zájem o nákup amerických stíhaček F-35, Praha to nepotvrzuje

Washington/Praha - Česká republika se aktivně uchází o nákup až 40 pokročilých stíhaček páté generace F-35 od USA, řekl nejmenovaný americký zdroj odbornému serveru Janes. Podle něj by stroje nahradily 14 stíhaček JAS-39 Gripen, jejichž pronájem české armádě skončí v roce 2027. České ministerstvo obrany (MO) na dotaz ČTK uvedlo, že vojenští odborníci zpracovávají stanovisko k možnostem budoucího zajištění vzdušného prostoru ČR a existují různé varianty. Podle MO je možné, že při shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, "určitě to ale nelze nazvat aktivním vyjednáváním". Informaci odmítli také premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Stíhačka F-35 vyráběná firmou Lockheed Martin se podle Janes pomalu stává standardním strojem pro země NATO, o jejím nákupu již jedná například Finsko. "Další evropské země oficiálně vyjádřily zájem, je to Španělsko, Řecko, a Česká republika. Aktivně se o ně ucházejí," řekl zdroj serveru. Česká republika podle něj přišla s požadavkem až na 40 strojů. Původně se přitom zajímala o stíhačky F-16, firma Lockheed Martin se však rozhodla zaměřit svou nabídku na modernější F-35.

Podle ředitele odboru komunikace českého ministerstva obrany Jana Pejška zpráva serveru Janes "je bouře ve sklenici vody". Odborníci Generálního štábu Armády ČR podle něj teprve zpracovávají vojenské stanovisko k možnostem budoucího zajištění ochrany vzdušného prostoru po vypršení pronájmu gripenů. Toto stanovisko by mělo být hotové začátkem roku 2022 a dostane ho k posouzení příští vláda.

Podle Pejška obecně existují tři varianty: pokračovat ve využívání stávajících gripenů, využít gripenů nové generace, nebo přejít na "jinou nadzvukovou platformu". "Je tudíž možné, že v rámci shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, určitě to ale nelze nazvat aktivním vyjednáváním," uvedl Pejšek.

"My v tuto chvíli máme platnou smlouvu na pronájem 14 švédských stíhacích letounů JAS-39 Gripen až do roku 2027, navíc s možností opce na další dva roky, tedy do roku 2029. Tudíž za současného vedení MO, ale ani v nejbližších letech, k žádným změnám v nadzvukovém letectvu nedojde," sdělil Pejšek.

Informaci serveru Janes odmítli také premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). ČTK sdělili, že na výběr nových stíhaček je čas a že politici zatím čekají na vyjádření armády.

Informace o údajném zájmu o americké stíhačky nemá ani expertka ODS Jana Čenochová, o které se mluví jako o nové ministryni obrany. "O oficiálním vyjádření zájmu nic nevím. V současnosti probíhá analýza možností jak dál s nadzvukovým letectvem, což znamená, že se získávají detailnější technické a finanční informace o jednotlivých alternativách. Rozhodování samotné bude probíhat v příštích několika letech," napsala ČTK.

Bojové letouny F-35 jsou vybaveny nejmodernější vojenskou technikou, což z nich dělá také jedny z nejdražších strojů. Stíhačky disponují mimo jiné technologií stealth, která znesnadňuje radarové zachycení. F-35 provozuje americké vojenské letectvo, námořnictvo a námořní pěchota, ale také například Izrael, který jako první tyto letouny použil k bojovým misím.

Z evropských zemí již americké stíhačky nakoupila Británie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko či Belgie. Polsko koupilo loni v lednu 32 těchto stíhaček ve variantě F-35A za 4,6 miliardy dolarů (asi 101 miliard korun). Kontrakt podle polského ministerstva obrany zahrnoval i výcvik a logistiku.