ČR má dva nově nakažené koronavirem, zasedá bezpečnostní rada

Praha - Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru, oznámil dnes ráno na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Premiér Andrej Babiš svolal na ráno mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, na němž oznámí další opatření státu proti šíření nákazy. Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus.

"Národní referenční laboratoř hlásí dnes ráno dva pozitivní výsledky na koronavirus ... Celkem jsme za celou republiku doposud vyšetřili 1193 pacientů, u 40 se onemocnění potvrdilo," informoval ministr zdravotnictví.

Novým potvrzeným případem je podle Vojtěcha žena ročník 1959 ze Středočeského kraje, která přišla v zaměstnání do kontaktu s nakaženou ženou, která byla na lyžích v italské Val Gardeně. Druhým potvrzeným je muž z Ústeckého kraje, ročník 1966, který se vrátil z lyžařského střediska v Sextenu v Itálii. Všichni lidé s trvalým či přechodným pobytem v ČR, kteří se od soboty vrátili či vrátí z Itálie, se musí ohlásit praktickému lékaři. Ten je pak musí poslat do dvoutýdenní karantény. Italská vláda kvůli koronaviru zavedla karanténu pro celou zemi.

Během pondělí se potvrdila nákaza u pražského taxikáře, u kterého nebyl jasný zdroj infekce. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že nákaza u taxikáře je zlomový případ, kdy se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě. Podle něj je čas vážně uvažovat o rušení veřejných akcí.

Kvůli koronaviru platí v Česku ode dneška zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory s výjimkou oddělení pro děti či rodičky. Zákaz se netýká také hospiců. Pokračují kontroly na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země, při nichž hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím.

Po kontrolách na hranicích putovalo šest lidí do karantény

Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob, oznámila dnes policie na twitteru. Česko má k dnešnímu ránu 40 lidí s nákazou a stát chystá další opatření proti šíření viru.

Mimořádná opatření na hranicích platí od pondělních 07:00. Policisté, hasiči a celníci na desítce přechodů namátkově kontrolují přijíždějící a upozorňují je na rizika spojená s koronavirem. Policisté cestujícím předávají letáky s informacemi o viru a o přijatých opatřeních v češtině i několika cizích jazycích. Hasiči lidem namátkově měří teplotu.

Vláda v pondělí rozhodla, že na přechodech, kde platí mimořádná opatření, vznikne zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Část výbavy na hranicích poskytne armáda, například zdravotnické kontejnery, které jsou součástí polních nemocnic. Aby se odběr vzorků zefektivnil, posílí armáda činnost integrovaného záchranného systému také vlastním zdravotním personálem.

Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. "Jestliže bude pozitivní, tak budou transportováni do příslušného zařízení a svěřeni do péče lékařů," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Povinnost nechat se otestovat a vyčkat na pokyny na základě výsledků testů by mělo obsahovat chystané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Opatření mohou začít fungovat od chvíle, kdy na hranicích budou k dispozici zdravotníci a armádní technika.

Schůzka Babiše a Södera na hranici se kvůli koronaviru ruší

Odpolední setkání premiéra Andreje Babiše (ANO) s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem (CSU) na hranici mezi Železnou Rudou a Bayerisch Eisenstein (Bavorskou Železnou Rudou) bylo zrušeno, oznámil dnes ráno úřad vlády. Důvodem je současná situace kolem šíření koronaviru. Mluvčí vlády Jana Adamcová ČTK řekla, že premiér se také musí připravit na videokonferenci lídrů členských zemí EU kvůli koronaviru, které začne v 17:00.

Náhradní termín setkání obou politiků zatím podle ní nebyl stanoven.

Babiš se Söderem měli diskutovat o česko-bavorských vztazích, současnému boji proti koronaviru, hospodářské a policejní spolupráci, migraci či železničním spojení Praha - Domažlice - Furth im Wald - Mnichov.