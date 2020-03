ČR má 774 případů koronaviru, senioři vyrazili na nákupy už ráno

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku dnes dopoledne stoupl na 774, od půlnoci přibylo zatím dalších devět nakažených. Vyléčeni zůstávají už od pondělí tři pacienti. Laboratoře dosud provedly 11.619 testů. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Proti středečnímu nárůstu je to téměř dvojnásobek. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu. Ministerstvo by dnes mělo zveřejnit i aktuální počty lidí v karanténě.

Podle údajů krajských hygienických stanic, které nezohledňují všechny pozitivní nálezy včetně laboratoří, bylo lidí s prokázanou nákazou COVID-19 celkem 557. Nejvíce infikovaných má Praha (121), na ni se dotahuje Středočeský kraj s 91 případy, nejméně nákaz eviduje Liberecký kraj (7). Mezi nakaženými převažují muži nad ženami v poměru 301 ku 256.

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů (110) je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 71 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

V zahraničí se nakazilo 40 procent pacientů, zbytek v Česku. Lidé se infikovali zejména v Itálii a Rakousku. Místy nákazy jsou ale také Německo, USA, Španělsko, Británie, Belgie, Irsko, Egypt, Maďarsko, Francie, Izrael, Švýcarsko, Slovensko, Thajsko, Řecko, Švédsko, Albánie, Indonésie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

Dnes by měl opět jednat Ústřední krizový štáb. O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš (ANO). Není ani vyloučeno další jednání vlády.

Senioři dnes vyrazili na nákup potravin za časného rána

Lidem nad 65 let je ode dneška na nákup potravin či drogerie vyhrazen čas mezi 07:00 a 09:00. Podle zjištění zpravodajky ČTK byly nákupy dnes ráno klidnější, parkoviště u libereckých prodejen byla méně zaplněna než obvykle. Vláda ve čtvrtek po poradě s obchodníky změnila dobu, kterou původně stanovila na 10:00 až 12:00. Vymezený čas se přestal vztahovat na lékárny.

U obchodů byli po 08:00 vidět téměř výhradně senioři. Stejně jako ve čtvrtek byli vybaveni rouškami, mnoho z nich použilo také k ochraně rukavice. Příležitost nakoupit využili také pracovníci sociálních služeb, které vláda zařadila ve vyhrazeném čase mezi výjimky. Nakoupit si od 07:00 do 09:00 mohou nově i držitelé průkazů pro zdravotně postižené.

Vstup do obchodů v Liberci znovu hlídali pracovníci bezpečnostních služeb řetězců, u hypermarketu Globus bylo zaparkované také policejní vozidlo. Právě v Globusu změna doby nákupů seniorů možná některým zákazníkům zkomplikovala situaci, prodejna totiž otevírá až od 08:00. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza ve čtvrtek řekl, že většina obchodů otevírá v 07:00. Kde provoz začíná později, platí omezení do 09:00.

"Chci vládě poděkovat, že rychle zareagovala a obratem změnila otevírací dobu obchodů pro důchodce. Právě důchodci jsou nejrizikovější věkovou skupinou a musíme udělat všechno pro to, abychom omezili riziko jejich nákazy," řekl dále Prouza.

Na lékárny se vymezený čas již nevztahuje. Podle lékárníků nemělo omezení smysl i proto, že lidé do lékáren obvykle chodí po návštěvě lékaře.

Opatření nezakazuje lidem nad 65 let nakupovat mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, aby se nevystavili možné nákaze. Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva ČR.