ČR má 298 případů koronaviru, téměř polovina nezná místo nákazy

Praha - Česko má 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od nedělní půlnoci přibylo pět nemocných, v neděli ráno bylo nakažených 214. U téměř poloviny případů (46 procent) hygienici neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Data zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví dnes k 7:00 na speciální stránce ke koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na noční tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. Mezi zeměmi, ve kterých se Češi nakazili, nadále podle dat ministerstva převažuje Itálie se 76 případy, následuje Rakousko s 13 případy.

Video: Vláda zakázala od půlnoci volný pohyb lidí po celé ČR

16.03.2020, 07:09, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Testováno bylo zatím přes 5000 lidí. Podle údajů na webu počet testovaných za jeden den už v neděli překročil tisícovku. Z krajů má nejvíce nakažených Praha se 109 případy, následuje Olomoucký kraj s 33 nakaženými. V Olomouckém kraji dnes ráno hygienici uzavřeli kvůli nákaze Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí.

Nejvíce nakažených je ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let, v obou kategoriích počet překračuje 50. Seniorů nad 65 let je nakaženo 49, dětí do 14 let 23.

Podle informací z nedělního dopoledne je stav dvou pacientů vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.