ČR má 19 míst pro pacienty v Německu a nabídku ze Švýcarska

Praha - Česká republika má dojednaných 19 míst pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to novinářům řekl ministr vnitra a šéf štábu Jan Hamáček (ČSSD). Dvacítku míst včetně přepravy vlastním letadlem nabízí Švýcarsko, jedná se i s Polskem, doplnil Hamáček.

Německo podle Hamáčka nabízí celkově několik desítek míst pro covidové pacienty z ČR. "Detaily sdělí ministerstvo zdravotnictví. Probíhají jednání s polskou stranou, tam byla kvóta kolem 200 lůžek, o které mluvila polská strana," uvedl Hamáček. Detaily se podle něj řeší i ohledně švýcarské nabídky.

Při výběru pacientů pro převoz do zahraničních nemocnic bude podle Hamáčka rozhodující vytíženost a lokalita české nemocnice a zdravotní stav. "Je třeba dbát na to, aby transport pacientovi zásadně nepřitížil. Bude to kombinace lokality a zdravotního stavu," řekl. Znovu však s podrobnostmi odkázal na ministerstvo zdravotnictví.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý uvedl, že ČR má nabídky na nižší stovky míst. "V tuto chvíli máme nabídky od většiny okolních států, navíc od Slovinska a Švýcarska, a jedná se o nižší stovky pacientů dohromady," řekl Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo). S Německem jsou podle něj jednání intenzivní a první převozy pacientů do této země "na spadnutí". "Odhadujeme, že by to mohlo být už tento týden," podotkl.

Epidemie nového typu koronaviru a jeho britská mutace přivedla české nemocnice na hranu jejich kapacit. Ve vážném stavu s covidem-19 bylo v úterý v Česku hospitalizováno 1661 lidí, což je za roční trvání epidemie dosud nejvíc. Pacientů s koronavirem je v nemocnicích 8162. Hamáček dnes označil přírůstky nových potvrzených případů covidu-19 za alarmující.