ČR loni získala z EU o 88,8 miliardy Kč více, než zaplatila

Praha - Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 88,8 miliardy korun více, než do něj odvedla. Z celkové sumy takzvané čisté pozice tvoří 23,5 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Tyto peníze ČR obdržela koncem loňského září. Bez této sumy je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 65,3 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF). Předloni takzvaná čistá pozice ČR činila 85,4 miliardy Kč.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2021 zaplatila do rozpočtu EU 743,3 miliardy korun a získala z něj 1,71 bilionu Kč. Od vstupu do EU tak celková čistá pozice ČR činí 961,5 miliardy Kč. Při započtení příjmů z NGEU činí čistá pozice 984,3 miliardy korun.

"Členství v Evropské unii je pro naši vládu nezpochybnitelné nejen z finančního hlediska, kdy se už příští rok staneme v souhrnu bilionovým čistým příjemcem evropských peněz, ale také jako symbol našeho ukotvení v západním světě. V následujících pěti letech budeme čerpat stamiliony eur z Národního plánu obnovy, které musíme dokázat efektivně využít k modernizaci naší země. Musí jít o chytré projekty s přidanou hodnotou, které nebudou jen plodit další byrokratickou zátěž a naší zemi v rozvoji nijak nepomůžou," uvedl dnes ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Za pokračující kladnou čistou pozicí loni byly podle MF nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za 94,7 miliardy korun. Dále šlo o příjmy ze Společné zemědělské politiky EU za 31,5 miliardy korun. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR pak odráží podle úřadu rostoucí objem rozpočtu EU i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU.

Podle posledních dostupných informací z roku 2019 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 14,3 miliardy eur (zhruba 372 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12 miliard eur víc (zhruba 312 miliard korun), než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150,0 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 2019 70 2020 85,4 2021 88,8*

* z toho 23,5 mld. Kč je z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU)

Zdroj: ministerstvo financí