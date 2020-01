ČR loni získala z EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Praha - Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 68,5 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 44,7 miliardy Kč. Zvýšení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno vyšším tempem čerpání peněz z fondů EU.

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 119,9 miliardy korun a odvedla do něj 51,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 83,1 miliardy Kč. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 32,6 miliardy Kč, z toho přímé platby 22,5 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 miliardy korun a získala z něj asi 1,43 bilionu Kč. Celkem tak Česko dosud získalo z EU o 809,2 miliardy Kč více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2018 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.

V roce 2018 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 13,4 miliardy eur (zhruba 338 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12,3 miliardy eur víc (zhruba 310 miliard korun), než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150,0 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 2019 68,5

Zdroj: MF

Bilance příjmů a výdajů EU v rozpočtu vybraných zemí 2011 až 2018 (Operating budgetary balances) - miliony eur

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ČR +1455 +3045 +3401 +3004 +5699 +3222 +2480 +2390 Slovensko +1161 +1597 +1287 +1010 +3095 +1986 +980 +1683 Polsko +10.975 +11.997 +12.237 +13.748 +9483 +6973 +8566 +12.343 Německo -9003 -11.954 -13.825 -15.502 -14.307 -10.988 -10.675 -13.406 Itálie -5933 -5058 -3790 -4467 -2639 -3207 -3578 -5059 Francie -6406 -8298 -8446 -7165 -5523 -9216 -4569 -6193 Maďarsko +4418 +3280 +4955 +5682 +4637 +3581 +3138 +5207

Zdroj: Financial Report EC