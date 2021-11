ČR je v Evropě na pátém nejhorším místě v úrovni znalosti angličtiny

Praha - Česko je mezi evropskými státy na pátém nejhorším místě v úrovni znalosti angličtiny. V celosvětovém srovnání si proti loňsku pohoršilo a spadlo z 19. na 27. příčku. Jde o největší propad napříč Evropou. I přesto patří Česká republika mezi země s vysokou úrovní znalosti jazyka, zatímco Španělsko, Itálie nebo Ukrajina ji mají průměrnou. Češi starší 40 let umí anglicky výrazně hůř než mladá generace. Vyplývá to z letošních výsledků celosvětového srovnávacího testu angličtiny, který pojedenácté zveřejnila soukromá vzdělávací instituce Education First.

Srovnávacího testu se zúčastnilo 2,2 milionu lidí ze 112 zemí světa, kde angličtina není rodným jazykem. Nejlepší výsledky měli opět Nizozemci dosahující velmi vysoké úrovně anglického jazyka. Českou republiku proti loňsku přeskočili například Slováci, Bulhaři či Řekové. Z evropských zemí dopadly hůře než ČR jen Francie, Itálie, Španělsko a Ukrajina.

Nejlepších výsledků testu v Česku dosáhli mladí lidé ve věku 21 až 25 let, přičemž do 40 let bylo skóre vyrovnané. Od čtyřicátého roku věku úroveň angličtiny u Čechů prudce klesá, zároveň se ale proti minulosti zlepšuje. Třicátníci se od roku 2015 v angličtině vylepšili až třikrát víc než mladí lidé ve věku 20 až 25 let.

"Tento trend jde proti zažité představě, že jazyky se snadno učí jen mladí lidé a že od určitého věku je pokrok nemožný. Pokud mají dospělí lidé dostatečnou motivaci sociální nebo ekonomickou a pravidelně zažívají praktické situace, kde jsou s jazykem konfrontováni, mohou své jazykové znalosti a dovednosti významně zlepšit v jakémkoliv věku," uvedla Veronika Valčíková z Education First.

Podle ní víc než deset let výzkumu potvrzuje, že znalost angličtiny souvisí s životní úrovní lidí a je stále víc nezbytnou dovedností při hledání zaměstnání. V angličtině se vede většina mezinárodních jednání, ať už obchodních nebo vědeckých. Obecně platí, že čím lepší práce, tím vyšší požadavek na kvalitu angličtiny uchazeče. "Čím lepší angličtina, tím lepší podmínky pro život," řekla Valčíková.

Pro osvojení cizího jazyka je podle odborníků důležité nejen školní vzdělávání nebo docházka na jazykový kurz, ale především procvičování jazyka v každodenním životě. Doporučují například sledování oblíbených pořadů v angličtině, hlasité čtení anglických knih nebo zpráv či nastavení počítače a aplikací v angličtině. Nejlepším způsobem pro zlepšení jazykových dovedností je podle mnohých pobyt v zahraničí.

Velmi vysoká úroveň angličtiny znamená, že člověk dokáže bez problému porozumět složitějším textům včetně smluv a umí používat a rozeznávat drobné rozdíly mezi angličtinou obchodní, formální a přátelsky uvolněnou. Vysoká úroveň znalosti jazyka by pro mluvčího neměla znamenat problém připravit pracovní prezentaci, dívat se v originálu na film či si přečíst noviny. Průměrná znalost vystačí při přípravě e-mailů nebo účasti na jednoduchých pracovních schůzkách.