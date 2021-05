ČR je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí regionu

Praha - Česká republika je pro německé investory po Estonsku nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy. Proti loňskému žebříčku se Česko posunulo o jednu příčku před Polsko. ČR byla první do roku 2019, kdy jí přeskočilo právě Estonsko. Vyplývá to z konjunkturálního průzkumu německých zahraničních komor, který se paralelně koná v 16 zemích střední a východní Evropy. Každý rok se ho účastní přes 1300 firem.

Ekonomika jde podle průzkumu nahoru. Především ve zpracovatelském průmyslu je u většiny ukazatelů vidět pozitivní trend pro další vývoj v letošním roce. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků trápí firmy stejně jako dříve, ale růst mzdových nákladů se zpomalil.

Česko nadále boduje v kritériích 'produktivita a motivace zaměstnanců' a 'kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů'. Státní správa je mimo jiné z důvodu nedostatečné digitalizace hodnocena nejhůře v historii průzkumu. Varovný signálem je to, že 'politická a sociální stabilita' zaznamenala z investičních kritérií tento rok největší propad Jednou z šancí pro Česko by mohlo být zkracování dodavatelských řetězců z Asie zpět do Evropy.

Podniky v Česku hodnotí vyhlídky ekonomiky v letošním roce výrazně lépe než současnou situaci v částečném lockdownu. Skoro 40 procent firem vidí světlo na konci tunelu, téměř každá druhá firma (47 procent) počítá s lepším budoucím vývojem svého podnikání.

Tento pozitivní trend potvrzují i další indikátory. Celých 55 procent investorů počítá se zvýšením svého obratu, u exportu (35 procent), investic (34 procent) a přijímání nových zaměstnanců (36 procent) počítá s nárůstem přibližně třetina podniků. "Pokud nebereme v úvahu propad v roce 2020, pohybují se tyto odhady v podstatě na předkrizové úrovni," uvedl výkonný člen představenstva Česko-německé průmyslové a obchodní komory Bernard Bauer.

Podnikatelé si nadále stěžují na značný nedostatek odborných pracovníků, který se bude v příštích letech stupňovat, protože téměř každý druhý podnik pohlíží na vývoj vlastního byznysu v letošním roce pozitivně. Nedostatek odborných pracovníků považuje většina investorů (60 procent) s velkým odstupem za největší riziko pro své podnikání v příštích 12 měsících.