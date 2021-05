ČR je podle počtu nákaz covidem za 14 dní šestnáctá nejhorší v EU

Praha - Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí Evropské unie v Litvě (467 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem to bylo 563 případů a Litva byla na druhém místě). Druhou nejpostiženější zemí je Švédsko (427 případů na 100.000 případů, před týdnem to bylo 577 případů a první místo). Třetí je Lotyšsko (366 případů, před týdnem 431 případů). Česká republika, která byla nejhorší od počátku února do poloviny března, je se 118 případy na 16. místě stejně jako před týdnem, kdy měla 173 případů. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny vykazuje Chorvatsko – 105 mrtvých na milion obyvatel (před týdnem 128 mrtvých). Na druhém místě je Maďarsko, které bylo nejhorší od konce března a nyní má 89 mrtvých na milion obyvatel (před týdnem 134). Třetí je opět Bulharsko (82 mrtvých, před týdnem 110). Česká republika je třináctá nejhorší s 30 mrtvými na milion obyvatel (před týdnem 51 mrtvých a osmé místo).

Srovnání zemí EU podle počtu nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za 14 dní (období od 10. do 23. května; řazeno podle počtu nakažených):

Země Počet nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel Počet úmrtí za 14 dní na milion obyvatel Litva 467,38 58,70 Švédsko 427,10 7,26 Lotyšsko 366,00 59,76 Nizozemsko 361,72 12,24 Kypr 279,17 20,27 Belgie 268,88 23,26 Slovinsko 264,43 27,67 Řecko 259,36 69,32 Estonsko 250,72 27,84 Dánsko 247,73 2,06 Chorvatsko 229,49 104,97 Lucembursko 210,19 14.37 Německo 149.57 31,19 Španělsko 139,71 17,24 Itálie 135,77 40,11 ČR 118,24 29,64 Rakousko 115,77 18,20 Slovensko 114,29 44.89 Irsko 102,61 4,03 Maďarsko 101,95 88,75 Bulharsko 92,70 81,57 Polsko 81,93 76,69 Portugalsko 55,60 2,43 Finsko 49,83 2,71 Rumunsko 46,78 48,79 Malta 9,33 0,00 Francie údaj není k dispozici 32,74

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/