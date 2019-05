ČR dostala z Ruska odpověď na žádost o snížení počtu diplomatů

Praha - Ministerstvo zahraničí již dostalo od Ruska odpověď na žádost o snížení počtu diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze. Serveru Seznam Zprávy to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podrobnosti ale prozradit odmítl. O zmenšení ruského diplomatického sboru v Česku a omezení počtu diplomatických vozidel mluvil Petříček už loni. Podle dřívějších vyjádření bezpečnostních expertů je ruské velvyslanectví vzhledem k počtu obyvatel Česka personálně předimenzované.

Podle Petříčka zatím není na místě jednání s Ruskem komentovat. "V tuto chvíli jsme ještě v jednání s ruskou stranou, máme celou řadu otázek jak technických, tak politických, které chceme s ruskou stranou řešit," řekl.

Ministr nechtěl ani prozradit, kdy by mohly nějaké změny nastat, podle něj to veřejnost pozná. "V tuto chvíli řešíme celou řadu majetkoprávních otázek, řešíme technické náležitosti jako jsou například diplomatická vozidla. Počet zaměstnanců ruské ambasády je něco, co chceme také otevřít, ale musíme si také uvědomit, že to jsou záležitosti, které se řeší recipročně. A v tomto směru si musíme vyhodnotit, jaké jsou adekvátní kroky z naší strany," řekl.

Už dříve Petříček upozorňoval, že v diplomacii je zvykem reagovat na vyhoštění diplomatů jednou zemí vyhoštěním stejného počtu diplomatů z druhé země. Česko má přitom v Moskvě výrazně menší personální zastoupení, než je tomu naopak. Případné vypovězení velkého množství českých diplomatů by mohlo ohrozit provoz velvyslanectví v Rusku.

Petříček také uvedl, že Česko má zájem o to vést s Ruskem dialog a nechce ho izolovat. "Nemůžeme připouštět to, že se Rusko dopouští některých kroků, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, že porušuje suverenitu svých sousedů a jejich územní celistvost. To jsou věci, které pro nás jsou nepřijatelné. Na druhou stranu v oblasti kultury, v oblasti sportu, v ekonomických otázkách je potřeba se nějakým způsobem s ruskou stranou bavit o tom, jak můžeme spolupracovat," řekl ministr.