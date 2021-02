ČR dostala až 577.000 dávek vakcíny, aplikováno 382.416 dávek

Praha - Výrobci dodali do Česka k dnešku 489.575 až 577.130 dávek vakcíny proti covidu-19. Vyplývá to z dat o počtu dodaných plat od jednotlivých výrobců, které ČTK získala od ministerstva zdravotnictví. Rozptyl je způsoben počtem dávek z lahvičky od firem Pfizer/BioNTech, ze které jde získat pět až šest dávek. Podle publikovaných dat o počtech naočkovaných dávek jich zdravotníci do úterý večer aplikovali 382.416. Zatím nevyužitých tak může být 107.000 až 194.000 dávek.

Fotogalerie

"Jsou v očkovacích centrech. Všechna ta plata šla do očkovacích center, nestojí nikde na skladě. Šlo to na očkovací centra a očkuje se. Samozřejmě někde rychleji, někde pomaleji," sdělila k tomu na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Už v lednu se objevily informace o tom, že některé nemocnice si ukládají vakcíny, aby měly i na druhou dávku očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) k tomu tehdy řekl, že to není podle doproučení ministerstva. Na začátku očkování navíc ministerstvo zdravotnictví řešilo to, že nemocnice naočkované dávky nehlásí do informačních systémů včas.

Podle srovnání mezinárodních dat o očkování je na tom z evropských zemí nejlépe Malta (9,35 očkovaných na 100.000 obyvatel) a Srbsko, kam dnes cestoval premiér Andrej Babiš (ANO) (8/100.000). Sousední země kromě Rakouska (3,46) jsou na tom lépe než Česko (3,57). Polsko má 4,69, Slovensko 4,44, Maďarsko 4,16 a Německo 4,02. Evropský průměr je 4,42 na 100.000 obyvatel a průměr EU 3,96.

Pravidelná data o dodávkách vakcíny resort nezveřejňuje. Peterová ČTK sdělila, že firma Pfizer/BioNTech dodala do dnešního dne 449 plat, Moderna 326 plat a AstraZeneca 192 plat. U AstryZenecy a Moderny je v jednom platu deset lahviček po deseti dávkách. Firma Pfizer/BioNTech dodává v balení 195 lahviček. Rozdíl v počtu dodaných dávek 437.775 až 525.330 je dán změnou v počtu dávek, které výrobce v jedné lahvičce počítá.

Všichni tři výrobci už také v lednu avizovali problémy s objemem dodávek. V polovině ledna přišla firma Pfizer/BioNTech s tím, že kvůli rozšiřování výroby v evropských továrnách budou dodávky krácené. Původně to mělo být do poloviny února. Při využití přepočtu na šest dávek získalo Česko od tého firmy v lednu více dávek, než si objednalo.

Vakcínu přímo firma rozváží každý týden, většinou se do hlavních očkovacích center dostane v úterý. Příští týden jí Česko očekává 91.000 dávek.

Už v lednu měla podle očkovací strategie dodat 80.000 dávek vakcíny firma Moderna, na únor plánovala na 110.000 dávek. V úterý ministerstvo informovalo, že dodávka nepřijde příští týden, ale až 22. února a bude zkrácena na 44.000 dávek.

Firma AstraZeneca měla podle očkovací strategie v únoru dodat 200.000 dávek, poté informovala, že budou zkrácené na 81.000. Minulý týden podle ministerstva upřesnila, že to bude až 130.000 dávek. Minulý týden dorazilo 19.200 dávek, ve čtvrtek by Česko mělo dostat 21.000 dalších.

Celkově má Česko objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů lidí, připojilo se ke společným evropským objednávkám u všech vakcín, které byly zatím dostupné, a navýšilo objednávky u těch, které už byly schváleny. Od Pfizer/BioNTech bude 12 milionů dávek, od AstraZeneca tři miliony, od Moderny tři miliony, od CureVac zhruba milion a dva miliony od firmy Johnson&Johnson, u níž stačí pro vytvoření protilátek jedna dávka. U firmy Sanofi zatím Česko nemuselo stanovit, o jaký objem má zájem. Minimální dodávku potvrdila ČR i od firmy Valneva.

V současné době se prioritně očkují zdravotníci, obyvatelé a zaměstnanci domovů seniorů a podobných lůžkových zařízení sociálních služeb a senioři starší 80 let. Mezi 382.000 očkovanými je osmdesátníků a starší 113.500. Asi 116.600 lidí bylo naočkováno druhou dávkou.

Plán a dodávky vacíny proti covidu-19:

zdroj: příloha metodického pokynu očkovací strategie, informace MZd

* výpočet ČTK

**počty uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sociálních sítích