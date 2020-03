ČR dodá Itálii a Španělsku ochranné obleky, vojenské lékaře ne

Praha - Česko dnes Itálii a Španělsku nabídne dodávky 10.000 ochranných obleků pro zdravotnický personál. Na twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Později to potvrdil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD), který už ve středu zmínil, že chce na jednání vlády o možné pomoci dvěma nejhůře zasaženým evropským zemím epidemií koronaviru jednat. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak odmítl možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma.

Hamáček dále uvedl, že Česko aktuálně má 250.000 ochranných obleků a další jsou na cestě. "Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," poznamenal. Petříček uvedl, že už jednal s velvyslanci Španělska a Itálie v ČR o způsobu, jak dar fyzicky předat.

Petříček ve středu naznačil, že by pomoc mohla být ve formě vyslání lékařských týmů. Zároveň ale upozornil, že takové rozhodnutí by bylo na ministerstvech zdravotnictví a obrany. Metnar vyslání vojenských lékařů dnes vyloučil. "Do Itálie odjet nemohou. Jsou třeba doma. Pomáhají a budou dále pomáhat našim občanům. Armáda se na boji s pandemií výrazně podílí už nyní a přicházejí další požadavky," uvedl na twitteru.

Podobně jako Metnar se vyjádřil na tiskové konferenci po jednání vlády i náměstek ministra zdravotnictví a šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. "Nabídka, aby zdravotnické jednotky armády odjely do Itálie, je sice pochopitelná, ale potřebujeme je tady. Nemáme kapacity, abychom se obešli bez armády a jejích zdravotníků," řekl. Podle něj budou vojenské zdravotnické složky hrát zásadní roli pro to, aby vláda mohla odstranit plošná restriktivní opatření.

Pomoc Itálii a Španělsku už nabídlo například Německo. Důležité podle Petříčka je, aby se země Evropské unie chovaly solidárně.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo ke středě 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120.000 obleků a 250.000 rukavic.