ČR chce sjednotit přístup EU k očkování a opatřením proti covidu, řekl Válek

Brusel - Česko chce během svého předsednictví v Radě Evropské unie docílit sjednocení přístupu členských zemí k očkování a dalším opatřením proti covidu-19. Po debatě s poslanci Evropského parlamentu to dnes novinářům v Bruselu řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Se zákonodárci se bavil také o plánu boje proti rakovině nebo návrhu pravidel pro sdílení zdravotních dat po celé unii.

V řadě unijních zemí v posledních týdnech opět narůstá počet nakažených covidem-19 a státy se připravují na očekávanou podzimní vlnu. Podle Válka vidí české předsednictví jako svůj úkol sjednotit přístup všech zemí, což se však od začátku pandemie podařilo několika předchozím státům v čele EU pouze částečně.

"Budu do toho ze všech sil tlačit tu odbornost a medicínu. Myslím, že je potřeba určitá pokora politiků k odborným doporučením a vědeckým datům," řekl dnes s odkazem na svou lékařskou erudici Válek. Evropské zdravotnické orgány v pondělí doporučily čtvrtou dávku proticovidové vakcíny pro lidi nad 60 let, o čemž se podle Válka rozjede debata i v Česku. Diskuse by se ale v rámci celé EU měla zaměřit na možnosti pravidelného očkování před rizikovým obdobím, tedy především podzimem a částečně i jarem.

"Je potřeba, aby byl společný postup nejenom ke čtvrté dávce, ale k opakovanému očkování," prohlásil ministr. Chce také otevřít debatu o dlouhodobé podobě dosud jednorázových smluv EU na společné nákupy vakcín a také o možnosti kombinovat očkování proti covidu s tím chřipkovým.

Mezi další priority, o nichž dnes s poslanci diskutoval, patří posilování onkologické péče a výzkumu či pravidla umožňující sdílení zdravotních dat mezi všemi unijními zeměmi. Kvůli rozdílným názorům řady členských zemí na citlivé téma přenosu soukromých údajů však Válek čeká složitou diskusi a není podle něj jisté, zda se ji do konce roku povede českému předsednictví dovést ke shodě.