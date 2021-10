ČR čeká druhý den sněmovních voleb a zveřejnění jejich výsledků

Praha - Česko dnes čeká druhý den voleb do Poslanecké sněmovny. Hlasovat v něm budou moci ti, kteří cestu do volebních místností nenašli v pátek. Možnost vybrat si své poslance mají od 08:00 do 14:00. Informace alespoň o tom, které uskupení se do Sněmovny dostaly, by mohly být známy do večera. Výsledky hlasování z jednotlivých volebních okrsků budou zveřejněny na volebním webu.

O přízeň voličů v letošních volbách usiluje více než 5242 kandidátů, které nominovalo 22 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 200 z nich, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 26 uchazečů.

Právo volit má více než osm milionů českých občanů. Volit mohou Češi starší 18 let, kteří nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.