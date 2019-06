ČR by mohla unii vracet 450 mil Kč, média zveřejnila zprávu EK

Praha - Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila média. Česká strana se bude moci ke zjištěním vyjádřit, komise podle toho může materiál ještě upravit. Babiš už v pátek ve Sněmovně řekl, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude.

Babiš, který zasedá v českých vládách od roku 2014, v únoru 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů své firmy do svěřenských fondů. Audit se zaměřuje na dobu před tímto okamžikem a po něm. Sleduje období od roku 2011 do loňska. Podle Hospodářských novin 283 milionů korun z celkem 451 milionů, které by ČR měla vracet, představují dotace po únoru 2017.

Podle médií návrh zprávy uvádí, že premiér dva svěřenské fondy ovládá, přes ně má dál vliv i na Agrofert a současně má přímý vliv na rozdělování peněz z EU. "Pan Babiš se aktivně podílel na realizaci unijního rozpočtu v České republice. Má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert. Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí (premiér, ministr financí, předseda Rady pro evropské strukturální a investiční fondy a vicepremiér pro ekonomiku) vzhledem k tomu, že se podílel na rozhodnutích, která se týkala skupiny Agrofert," citují z dokumentu servery Aktuálně.cz a Seznam Zprávy.cz.

Navrhovaná zpráva EK popisuje jednotlivé dotační případy i chyby v nich. Podle Info.cz ukazuje, jak skupina Agrofert "s pomocí nejrůznějších triků a benevolencí státních kontrolorů" získala stovky milionů. Server zmiňuje dotace pro Pekárnu Zelená louka. Ta měla žádat o dotace 650 milionů korun na inovace na linku na chleba, přitom stejný produkt už vyráběly německé továrny "z Babišova impéria". Hodnota projektu byla uměle navýšena o 250 milionů korun, píše Info.cz. Uvádí, že holdingová firma VUCHT zas chtěla dotace na linku na výrobu hnojiv, stejnou linku ale už měla společnost DUSLO, také ze skupiny Agrofert.

Komise podle médií v návrhu textu českým úřadům vytýká, že nezajistily účinnou kontrolu. Prověřování mají na starosti ministerstva financí a pro místní rozvoj, která jsou ve správě vládního ANO.

O návrhu auditní zprávy Evropské komise informovaly v pátek Hospodářské noviny a Neovlivní.cz. Opozice žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal. O věci chce v úterý v dolní komoře jednat.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu. To má trvat měsíc. Na vyjádření má ČR dva měsíce, dodala Schillerová. Opozice resorty už v pátek vyzvala, aby celou zprávu zveřejnily. Podle ministerstev auditní dokument ještě není konečný a návrh je důvěrný.