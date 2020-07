ČR by mohla odvádět za plasty 2 mld Kč ročně, řekl Brabec

Starkoč (Kutnohorsko) - Česko by mohlo odvádět na nových poplatcích za nerecyklované plasty do unijního rozpočtu ročně kolem dvou miliard korun. Nyní se vedou jednání, jak bude poplatek distribuován, dopadnout by ve finále neměl na daňové poplatníky, řekl ČTK při dnešní návštěvě Starkoče na Kutnohorsku ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Se zavedením nového přímého zdroje evropského rozpočtu v podobě poplatku z nerecyklovaných plastů podle něj Česko souhlasí.

Brabec upozornil na to, že by pravděpodobně nemělo by jít o nové dvě miliardy, které by se posílaly do EU. Kompenzováno by to totiž mohlo být krácením jiných plateb. Podle ministra jde o složitější mechanismus, který je záležitostí spíše ministerstva financí. "My řešíme spíš to, jakým způsobem ještě víc motivovat k recyklaci plastů," uvedl Brabec.

Podle ministra je zatím celá věc na začátku a diskutuje se o tom, jakým způsobem bude poplatek distribuován. Detailní informace k tomu zatím nejsou ani od Evropské komise. Brabec poukázal na to, že Česko patří mezi státy, které budou mít poplatek jeden z nejnižších, protože má poměrně vysokou recyklaci plastů.

O poplatcích za nerecyklované plasty se jednalo na posledním summitu EU, který řešil finanční pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že mu zavedení nového přímého zdroje rozpočtu EU nevadí. "Já myslím, že je to dobře, protože plasty je věc, kterou chceme řešit, chceme je regulovat, chceme snižovat jejich výskyt. Je to pro naše životní prostředí důležité," uvedl premiér.