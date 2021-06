ČR by mělo být dle Volodina Rusku vděčné, a ne žádat odškodnění za Vrbětice

Moskva - Česko a další země bývalého socialistického tábora, včetně Ukrajiny a Pobaltí, by měly být Rusku zavázány a vděčny za vše, co pro ně v minulosti udělalo a investovalo do nich, napsal dnes podle agentury TASS předseda dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy, Vjačeslav Volodin. Z kontextu vyplývá, že Volodinův příspěvek v sociální síti Telegram reagoval na požadavky a výhrady vznášené bývalými sovětskými spojenci vůči Rusku, včetně českého požadavku na odškodnění za výbuch v muničních skladech ve Vrběticích.

"Ukrajina v obavě, že přijde o příjmy z tranzitu ruského plynu, požaduje peněžní náhradu za to, že ruská strana buduje plynovod Nord Stream 2 (který vede po dně Baltu z Ruska do Německa, a tedy míjí Ukrajinu a další dosud tranzitní země - pozn. ČTK), Česko požaduje odškodnění 40 milionů eur (asi miliarda Kč) za výbuch, údajně způsobený zvláštními službami Ruské federace v skladech ve Vrběticích, a Pobaltí, které nedokázalo vyřešit vlastní ekonomické problémy, žádá o jakési kompenzace za sovětské období," rozhořčil se jeden z nejvyšších ústavních činitelů Ruska.

"Když tyto státy patřily mezi země socialistického tábora, zvykly si žít na účet druhých. Zvyk přetrval. Nestalo by se tak, kdyby u nich byla svrchovanost a nezávislost nikoliv slovní, ale skutečná," usoudil Volodin, podle kterého se tyto země ubírají cestou satelitních států.

"Politika není sociální zabezpečení," usoudil Volodin a dodal, že nelze skloubit přijímání peněz od druhých a nezávislost. "Ano, Rusko vám není dlužno, ale vy (jste dlužni) Rusku. Buďte vděčni: občané Ruské federace nepožadovali od vás to, co vám dávali a sami si odtrhovali od úst," vzkázal někdejším sovětským satelitům.

Šéf ruské sněmovny podle TASS vysvětlil, že má na mysli pracovní místa, vytvořená v těchto zemích, investice, ale také ochranu před vnějšími problémy a hrozbami. "Nezapomínejte, že právě Rusko vzalo na sebe všechny závazky ohledně splacení dluhů Sovětského svazu," dodal.

"Pokud nemáte svědomí, měli byste znát alespoň míru. Pamatujte, že ruskému rolníkovi trvá dlouho, než zapřáhne, ale pak jede rychle. Bylo by správné omluvit se. A začít vztahy s myšlenkou na budoucnost," míní předseda dumy. "Přestaňte dělat z Ruska viníka všech vašich problémů. Začněte od sebe. Už 30 let budujete nezávislé státy. Nebalamuťte sami sebe a druhé," zdůraznil na závěr.

V pondělí z Prahy odletěla zbylá část vyhoštěných zaměstnanců ruského velvyslanectví. Česko museli ruští diplomati a zaměstnanci opustit kvůli kauze Vrbětice do konce května.

O snížení obsazení ruské ambasády v Praze rozhodlo Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům ve Vrběticích. Roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu". Ruská vláda také zařadila Česko na seznam "nikoliv přátelských" států, na kterém kromě ČR figurují již jen Spojené státy.