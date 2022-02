ČR by měla od srpna změnit rodičovskou, MPSV návrh předloží asi v dubnu

Praha - Česko by mělo od srpna zavést dva měsíce rodičovské, na které by se matka a otec vystřídali. Příspěvek po tu dobu by měl být tak vysoký, aby rodině neklesla životní úroveň. Počítá s tím evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Ministerstvo práce návrh změn zákonů dosud nepředložilo. Mluvčí resortu Eva Davidová ČTK sdělila, že úřad připravil několik variant, o postupu se rozhodne v brzké době a materiál by vláda mohla dostat pravděpodobně do konce dubna. Podle expertek na sociální problematiku by vystřídání na rodičovské přispělo k rovnoměrnějšímu rozložení péče v rodinách a do budoucna i k vyšší zaměstnanosti matek.

Směrnice o rovnováze práce a soukromí zaručuje mimo jiné desetidenní placenou otcovskou, dvouměsíční rodičovskou s dostatečně vysokým příspěvkem pro druhého rodiče, možnost pružného čerpání rodičovské s případným střídáním dnů práce a volna či právo na pružnou pracovní dobu, částečný úvazek a práci z domova pro rodiče a pečující o blízké. Unijní země si mohou ale stanovit i lepší zajištění. Podle směrnice má Česko od začátku srpna změny "uvést v účinnost", mělo na to přes tři roky. Pokud by změny do praxe nezavedlo, hrozí pokuty.

Ministerstvo podle své mluvčí připravuje změny zákoníku práce a s ním souvisejících předpisů. "K návrhům zákona ministerstvo práce vypracovalo několik variant provedení implementace do českého právního řádu. O finálním způsobu a dalším postupu bude teprve v brzké době rozhodnuto. Dosud sice nebyl konkrétní termín pro předložení materiálu do vlády stanoven, s nejvyšší pravděpodobností k tomu ale dojde do konce dubna," sdělila ČTK Davidová. Jak resort stihne návrhy úprav za necelých šest měsíců připravit, předložit, projednat, prosadit a zavést, mluvčí neupřesnila.

O přenesení směrnice do české legislativy jednal v minulém volebním období několikrát sociální výbor Sněmovny, žádal po ministerstvu konkrétní návrhy. Bývalá ministryně Jana Maláčová (ČSSD) už v září 2019 novinářům řekla, že se podoba rodičovské i příspěvky budou muset výrazně změnit. Tehdejší náměstci uváděli, že by rodičovský příspěvek mohl představovat "náhradu za ztrátu výdělku" podobně jako mateřská. Ta se vyplácí po určitou dobu z nemocenského pojištění a odpovídá 70 procentům vyměřovacího základu výdělku.

Česko patří k zemím s velkým rozdílem ve výdělcích žen a mužů či s vysokou nezaměstnaností matek malých dětí. Výzkumy potvrzují, že důvodem je péče o potomky. "Pokud muži budou motivováni, aby se péče účastnili, a nebudou jim kladeny překážky, má to efekt v další péči (v rodině)," řekla na nedávném semináři společnosti Aperio o péči o děti Hana Hašková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podotkla, že ČR nepřenositelnou dvouměsíční placenou rodičovskou stále nemá. Se zavedením střídacího bonusu počítá česká koncepce rodinné politiky, kterou před pěti lety schválila tehdejší vláda. Rodina by volno a příspěvek měla jen při vystřídání rodičů v péči.

Podle Kláry Kalíškové z think tanku IDEA je potřeba vedle přijetí potřebné legislativy "rozbít stereotyp", že na rodičovskou chodí jen ženy. "Pokud zavedeme nepřenositelnou rodičovskou, tak muži přijdou za zaměstnavatelem s tím, že nechtějí o peníze přijít. Je to jiné než přijít a říct, že se jen chtějí starat o dítě. To v ČR tak dobře nezní," řekla na semináři Kalíšková. Podle ní by rodiče měli mít podmínky k tomu, aby se o péči mohli podělit, když budou chtít.