ČR by euro podle většiny eurovolebních lídrů nyní zavést neměla

Praha - Česko by podle většiny eurovolebních lídrů parlamentních stran nemělo přinejmenším v dohledné době nahradit korunu eurem. Zavedení společné evropské měny výslovně podpořili jen čtyři lídři - Jiří Pospíšil (STAN a TOP 09), Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Jaromír Štětina (ESO) a Pavel Telička (Hlas). Proti přijetí se v anketě ČTK, zda a v jakém časovém horizontu by ČR mělo zavést euro, naopak vyjádřili Jan Zahradil (ODS), Kateřina Konečná (KSČM), Ivan David (SPD) a Vít Jedlička (Svobodní a Radostné Česko).

Dita Charanzová (ANO) uvedla, že otázka přijetí eura v ČR není na pořadu dne. "Eurozóna se musí reformovat. Česká koruna je ve skvělé kondici, není důvod se jí vzdávat," sdělila. Podle Zahradila se eurozóna stále více mění v "unii sdílení dluhů" není v českém zájmu se na tomto projektu podílet.

Bez zavedení férových stabilizačních mechanismů v eurozóně v ní nechtějí Česko ani Piráti. Podle jejich lídra Marcela Kolaji (Piráti) nemá smysl, menší státy doplácely na zadlužené velké státy. ČSSD se zavedením eura bude souhlasit pouze v případě, že to bude výhodné pro občany ČR, uvedl její lídr Pavel Poc.

"Rozhodně ne," reagovala na anketní dotaz Konečná. "Chceme zachovat českou korunu," přidal se David. Podle Jedličky by náklady a závazky spojené se zavedením eura bylo lépe použít na několikaleté daňové prázdniny pro české občany a firmy.

Lidovec Svoboda podobně jako další poukázal na to, že ČR se k přijetí eura zavázala při vstupu do EU a jeho přijetí je v českém zájmu. Podobně jako Telička poukázal na to, že zavedení eura by měla předcházet celospolečenská odborná diskuse bez demagogických sloganů. Pospíšil nutnost přijetí eura vidí hlavně v tom, že ČR má exportní ekonomiku orientovanou na eurozónu. Podle Štětiny by euro mohlo být zavedeno do pěti let.