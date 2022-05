ČR bude uprchlíkům s maďarským pasem nabízet odvoz vlaky do Maďarska

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) při dnešním telefonickém hovoru upozornil maďarského ministra vnitra Sándora Pintéra, že uprchlíkům s maďarským pasem bude Česko nabízet odvoz vlaky do Maďarska. Požádal o rychlou a důkladnou lustraci. Rakušan to řekl novinářům ve Sněmovně. Uvedl také, že v nově postaveném stanovém městečku v Praze-Troji budou lidé moci být ubytováni maximálně 30 dní, což je nejzazší termín pro lustraci.

Rakušan dříve několikrát uvedl, že romští uprchlíci z Ukrajiny mají často dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok. Upozornil Pintéra na to, že jde o některé lidi čekající v ČR například na pražském hlavním nádraží. "Požádal jsem maďarskou stranu o rychlou a důkladnou lustraci, která proběhne v řádu dnů, aby česká strana dostala informaci, zda ten člověk má, nebo nemá maďarský pas," řekl Rakušan.

"Upozornil jsem na to, že budeme v tom případě i nabízet těm, kteří maďarský pas mají, odvoz vlaky na území Maďarska," dodal. Brzy by se podle Rakušana mělo uskutečnit jednání o zrychlení a zefektivnění procesu mezi ředitelem maďarské cizinecké policie a českým policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Do stanového městečka, jehož stavbu dnes v Praze-Troji dokončili hasiči, by se první uprchlíci z Ukrajiny mohli začít přesouvat dnes večer, nebo nejpozději v pátek. ČTK to řekl Nikola Taragoš, ředitel organizace Romodrom, která se bude na provozu městečka podílet. Rozhodnutí o termínu přesunu by mělo padnout na odpoledním zasedání pražského krizového štábu. Stany mají odlehčit přetíženému hlavnímu nádraží, kde podle občanských iniciativ v nedůstojných podmínkách přebývají stovky běženců, převážně romského původu.

Podle Geti Mubeenové z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která na nádraží působí, to situaci nevyřeší. "150 lůžek nám v žádném případě neuleví," řekla dnes ČTK.

Rakušan považuje za důležité ve stanovém městečku ubytovat zejména matky s dětmi. S Prahou vnitro jedná, shání i další provizorní ubytování v kamenném domě k navýšení kapacit. "Ale v mnoha případech se ti lidé automaticky sami na hlavní nádraží vrací, protože tam jsou v nějaké komunitě lidí jim blízkých," poznamenal vicepremiér.

Jednoduché řešení podle něj neexistuje, lze ale využít instrumenty k tomu, aby lidé, kteří nemají v ČR nárok na pomoc, do země nepřijížděli. Jmenoval diplomatické jednání, rychlé prověřování dvojího občanství, kontrolu razítka v pase o překročení ukrajinské hranice nebo zpřísnění humanitární dávky.

Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce a sociálních věcí vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Druhá a další dávky podle Rakušana budou vázány pouze na jasně prokázaný pobyt v ČR.