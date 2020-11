ČR bude reakci na snížení vojáků USA v Afghánistánu koordinovat

Praha - Česko bude reakci na americké rozhodnutí o snížení počtu vojáků v Afghánistánu koordinovat se spojenci. Na twitteru to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Reagoval tak na úterní informace, podle kterých se americký prezident Donald Trump chystá snížit počet amerických vojáků v Afghánistánu na 2500 z dnešních asi 4500 ještě před svým lednovým odchodem z funkce. Stáhne také část vojáků z Iráku.

"Platí, že společně jsme do Afghánistánu přišli a společně odejdeme. A nadále platí i to, že boj proti terorismu zůstává společnou prioritou," uvedl Metnar.

Pro nasazení v Afghánistánu má ministerstvo vládou a Parlamentem schválený mandát, který dovoluje pružně reagovat na vývoj v zemi. Armáda může letos do Afghánistánu poslat až 390 vojáků. Sněmovna v září souhlasila s vládním plánem vojenských misí v cizině pro příští dva roky, který počítá s nasazením až 205 příslušníků českého vojska v Afghánistánu. V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 lidí i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.

V Iráku se podle odsouhlaseného plánu misí sníží počet vojáků ze současných 110 na 80. Česko se v něm zaměřuje na výcvik policistů a specialistů bojujících proti zbraním hromadného ničení.

Česká armáda působí také v Mali nebo v Pobaltí. Například na Sinajském poloostrově je v pozorovatelské misi MFO letecká jednotka. Minulý týden přišla o rotmistryni Michaelu Tichou, která zemřela při pádu vrtulníku.

Trumpův odchod z Bílého domu má nastat 20. ledna. Před tím chce stáhnout 2000 amerických vojáků z Afghánistánu a z Iráku 500. Podle agentury Reuters to v úterý oznámil dočasný šéf Pentagonu Christopher Miller. Trumpův bezpečnostní poradce Robert O'Brien dodal, že prezident doufá v návrat všech vojsk do USA z obou zemí do května příštího roku.

Stahování amerických vojsk z Afghánistánu začalo po podepsání mírové dohody mezi Spojenými státy a Tálibánem na začátku letošního roku. USA se zavázaly, že přivedou všechny svoje jednotky zpět do 14 měsíců a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.