ČR bude mít podle Blatného zásobu léků na covid na tři měsíce

Praha - Do Česka dorazí v příštích dnech 12.000 dávek protilátkového léku na covid-19 od firmy Regeneron. Dodávka s lékem vyjede v neděli ze Švýcarska. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V ČR už je 3000 dávek podobného léku od firmy Eli Lilly, dohromady tak bude mít země podle Blatného zásobu těchto léků na tři měsíce. Česko už ale nebude objednávat další dávky léku od Eli Lilly. Deník N s odkazem na vyjádření ministerstva uvedl, že má horší výsledky něž lék od Regeneronu.

V současnosti do nemocnic kvůli covidu-19 denně míří kolem 600 pacientů. Pokud by zhruba čtvrtina z nich potřebovala některý z těchto léků, zásoba, kterou bude Česko od příštího týdne mít, bude podle Blatného stačit na 100 dní, tedy zhruba tři měsíce.

Ministerstvo podle Deníku N původně dohodlo nákup 12.400 ampulí léku bamlanivimab od Eli Lilly, ale nakonec využije jen čtvrtinu objednaného množství. "Léčivý přípravek bamlanivimab má horší výsledky než kombinované preparáty, proto se jako další dávka monoklonálních protilátek objednal REGN-COV2 (od firmy Regeneron, pozn. red.)," cituje server mluvčí ministerstva zdravotnictví Barboru Peterovou. Dosud dodané léky se podle Peterové využijí a poté se bude preferovat léčivo od Regeneronu, kterým se na podzim léčil i tehdejší americký prezident Donald Trump.

Oba léky obsahují takzvané monoklonální protilátky, které znemožňují viru vstup do buněk, čímž napodobují činnost imunitního systému, a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Lék od Eli Lilly obsahuje jednu léčivou látku, lék od Regeneronu je kombinací dvou látek kasirivimab a imdevimab.

Použití obou neregistrovaných léků v rámci experimentální léčby ministerstvo už dříve povolilo. Jsou určeny především pro pacienty, kteří jsou krátce po pozitivním testu na koronavirus, jejich stav zatím nevyžaduje hospitalizaci, ale mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Může jít mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou. Podle Blatného byla sjednocena pravidla pro použití obou léků.

Léky se podávají infuzí, jsou proto distribuovány do nemocnic. Pokud praktický lékař u svého pacienta vyhodnotí, že by pro něj lék měl přínos, může ho do nemocnice podle Blatného odeslat.

Lék bamlanivimab od firmy Eli Lilly se dováží do Fakultní Thomayerovy nemocnice, odtud se distribuuje dál. Distribuci léčiva od firmy Regeneron bude v Česku zajišťovat firma Roche a bude jej rozvážet podle pokynů fakultních nemocnic v pražském Motole a v Brně.