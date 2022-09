ČR bude mít od 8. září k dispozici terminál na zkapalněný zemní plyn

Praha - Česká republika bude mít od 8. září k dispozici terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Česku pomůže zajistit až třetinu roční spotřeby plynu, stát má v terminálu prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pronajatou třetinu kapacity, tedy tři miliardy metrů krychlových plynu. Terminál vzniká v přístavu Eemshaven v Nizozemsku.

Plovoucí terminál představují dvě spojené lodi. Jeho součástí je například jednotka zpětného zplynování. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že plyn z terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Podle něj se podaří ještě během nadcházející topné sezony přepravit do ČR až 1,5 miliardy metrů krychlových.

ČEZ již zajistil pro veškerý plyn přepravní trasy, aby ho bylo možné dostat do České republiky. Do terminálu se bude na speciálně upravených tankerech dovážet zkapalněný zemní plyn, který se tu následně ohřeje a tím převede do plynného skupenství.

Plyn je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být díky až 600krát menšímu objemu snadněji dopravován pomocí tankerů. Pronájem kapacity bude Česko stát podle dřívějšího vyjádření šéfa ČEZ Daniela Beneše vyšší desítky milionů eur ročně, přesná částka je ale neveřejná. Stát zatím neoznámil, že má zajištěné samotné dodávky LNG. Jeho pořízení ale dle dřívějších vyjádření členů vlády není problém.

Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, je Česká republika s kapacitami plynu, které má zajištěné, schopna při běžných průměrných teplotách pokrýt zcela bezproblémově chod domácností a firem zhruba na 11 měsíců, tedy do srpna příštího roku. Počítá se přitom s požadovanými úsporami spotřeby plynu ve výši 15 procent. Novinářům to 19. srpna řekli ředitel odboru hospodářské politiky ministerstva financí (MF) David Prušvic a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Stát přitom počítá právě s kapacitou v terminálu na LNG.