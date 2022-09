ČR bude chtít vyjmout z páteční Rady EU možné zastropování cen plynu z Ruska

Praha - Česká republika se pokusí vyjmout otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu pátečního jednání ministrů zemí EU odpovědných za energetiku. Na dnešním zasedání senátního výboru pro hospodářství to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle něj jde spíše o politický nástroj, nikoliv o řešení současné energetické krize v Evropě. V pátek chce ministr jednat například o oddělení cen elektřiny a plynu, daňových změnách pro výrobce a distributory energií nebo o emisních povolenkách.

"Podle mě je to nekonstruktivní návrh. Jde spíše o další variantu sankcí vůči Rusku než o aktuální řešení energetické krize v Evropě. A my nyní nechceme připravovat další sankce, ale řešit situaci s energiemi," řekl Síkela. Česko se proto jako předsednická země pokusí otázku možného zastropování cen ruského plynu vyjmout z pátečního mimořádného jednání Rady EU v Bruselu.

Evropští ministři by v pátek podle Síkely měli diskutovat o několika variantách řešení krize. Česko bude chtít na jednání zařadit například tzv. iberijský model, který by na trhu odděloval ceny elektřiny a plynu. Podle českého ministra by to pomohlo především v případě elektřiny, jejíž ceny by se podle jeho odhadu mohly snížit na úroveň asi 200 až 400 eur za kilowatthodinu. Naopak v případě plynu by ceny nejspíš zůstaly na podobné úrovni jako nyní. Síkela zároveň ale upozornil, že tento model může vést k větší spotřebě plynu, což by v případě silnější zimy mohlo ohrozit zásoby v Evropě.

Další možnost navrhuje Evropská komise, která chce zastropovat ceny u některých levnějších zdrojů energií, jako jsou například jaderné elektrárny. Variantou jsou podle Síkely také daňové úpravy pro výrobce a distributory energií.

Síkela chce v pátek otevřít i diskusi o možnosti omezení prodejů emisních povolenek. Podle něj by například roční omezení programu s povolenkami neznamenalo odklonění od klimatických cílů EU. "Situace je mimořádná, proto by šlo také o mimořádné opatření," zdůraznil. Zároveň však dodal, že nedává možnosti omezení programu s emisními povolenkami velké šance, protože je proti tomu Evropská komise.

Síkela: MPO má opatření pro všechny spotřebitele energií, pro firmy kompenzace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má téměř připraven soubor opatření pro řešení dopadů energetické krize pro všechny skupiny spotřebitelů. Měly by mezi nimi být například i kompenzace pro firmy, kterým klesla ziskovost. Na dnešním zasedání senátního výboru to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle něj by připravovaná opatření měly jít nad rámec případných dohod v EU.

Případné dohody, kterých dosáhnou ministři zemí EU zodpovědní za energetiku, podle Síkely k řešení krize stačit nebudou. "Máme proto téměř připraven soubor opatření na regulaci a zásah do cen energií. Ty budou zaměřeny na všechny skupiny spotřebitelů – domácnosti, veřejné služby, i firemní sektor," řekl ministr.

Pro domácnosti nebo veřejné služby se podle Síkely nabízejí možnosti případného zastropování cen energií. Stát chce vůči nim postupovat obdobně. Ministr zároveň upozornil, že však bude nutné také řešit zásah do státního rozpočtu. Ten se bude odvíjet od dalšího vývoje na trhu s energiemi a na dohodách na poli EU, uvedl.

Pro firmy má pak MPO návrh na kompenzace. Dříve navržené kompenzace podnikům, které se propadly do provozní ztráty podle ministra nebyly dostačující. Nový návrh by tak měl nabídnout možnost kompenzací i firmám, kterým výrazněji klesla kvůli současné krizi jejich ziskovost. Stát by v takovém případě kompenzace rozdělil podle předem nastavených kritérií.

Síkela také zopakoval, že Česko nemůže opustit celoevropský trh s elektřinou. "My sice elektřinu vyvážíme do okolních států, ale na druhou stranu jsme stoprocentně závislí na dovozu plynu a ropy. Proto nemůže opustit trh s elektřinou a následně se domáhat solidarity na ostatních trzích," dodal ministr.