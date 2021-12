ČR a Rakousko podle ministrů už nesmí uzavřít své hranice kvůli koronaviru

Praha - Česko a Rakousko musí pokračovat ve spolupráci a výměně informací ohledně epidemie koronaviru, aby se neopakovalo uzavření vzájemných hranic jako loni na jaře. Uvedli to ministři zahraničí ČR a Rakouska Jan Lipavský a Alexander Schallenberg po dnešním jednání v Praze. Podle nich se už nesmí stát, aby se Rakousko uzavřelo například pro Čechy a Slováky, kteří do této země jezdí za prací nebo turistikou. Lipavský řekl, že by chtěl v příštích měsících uspořádat v Česku setkání zástupců všech tří zemí takzvané slavkovské trojky.

"Situace, jakou jsme zažili na jaře 2020, se za žádných okolností nesmí opakovat. Hermetické uzavření hranic opravdu už ne. Desetitisíce lidí jezdí do Rakouska za prací, opravdu nemůžeme připustit, aby tato výdělečná činnost byla narušena," uvedl po jednání Schallenberg. Podle Lipavského je nutné, aby přeshraniční spolupráce fungovala nadále perfektně včetně aktivní výměny informací, aby nevznikaly problémy pro pendlery, turisty nebo studenty. "Nikdo s nepřeje, aby se opět zavíraly hranice," dodal Lipavský.

Žádná nová konkrétní opatření, která by se týkala koronaviru a přeshraničních vztahů, podle Lipavského tématem jednání se Schallenbergem nebyla. Rakouský ministr podotkl, že s ohledem na nové varianty koronaviru je situace nevypočitatelná. S ohledem na ekonomické dopady už ale není možné dopustit, aby země opětovně uzavíraly své hranice.

Rakouský ministr uvedl, že Česko může počítat s rakouskou podporou priorit svého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině příštího roku. V obou zemích panuje podobný přístup k otázkám migrace, ochrany vnějších hranic nebo rozšíření EU o další státy západního Balkánu. "V Praze máme partnera, na kterého se můžeme v těchto otázkách spolehnout," uvedl Schallenberg. Ocenil vzájemnou otevřenost, která podle něj umožňuje prezentovat i rozdílné názory Rakouska na rozvoj jaderné energetiky včetně dostavby Jaderné elektrárny Temelín, obnovitelné zdroje energie nebo přístup k životnímu prostředí.

Lipavský uvedl, že regionální spolupráce mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem, na níž se dohodli premiéři těchto zemí v roce 2015 ve Slavkově u Brna, není konkurentem spolupráce ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v rámci Visegrádské skupiny. Podle českého ministra slavkovská trojka představuje jiný formát spolupráce. Podle Schallenberga je slavkovská skupina velice cenným formátem nejbližší sousedské spolupráce, velmi důležitá je ale dobrá spolupráce na úrovni celé EU. Rakousko je členem řady dalších skupin, k přistoupení k visegrádské čtyrce pozváno nikdy nebylo a nemělo ani v úmyslu ji rozšířit, uvedl Schallenberg.

Schallenberg byl prvním ministrem zahraničí, kterého Lipavský po svém nástupu do funkce v Praze přivítal. Návštěvu svého rakouského protějšku označil za "velice silné gesto přátelství".