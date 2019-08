ČR a další evropské státy přišly o status země bez spalniček

Praha/Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to uvedla ve zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě. Letos do konce minulého týdne bylo v Česku nahlášeno 585 případů onemocnění spalničkami, přičemž loni jich bylo 203 za celý rok. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je příčinou růstu počtu onemocnění klesající proočkovanost populace, i když je očkování v tuzemsku povinné.

Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček než za celý loňský rok (84.462). Na základě loňských statistik WHO nově už nepokládá Českou republiku, Británii, Řecko a Albánii za země, v nichž jsou spalničky považovány za vymýcené. Ve světě bylo od ledna potvrzeno téměř 365.000 případů, což je podle WHO nejvíce od roku 2006 a téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku.

Vojtěchův náměstek a současně předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Prymula řekl, že příčinou současné epidemie je vyvanutí imunity z vakcíny v dospělosti spolu s nízkou proočkovaností a nákazami ze zahraničí. Zavedení přeočkování dospělých ale podle něj zatím není na stole, protože protilátky by zvýšilo jen dočasně.

Podle Prymuly je proočkovanost v Česku v současné době pod 90 procenty populace, v Praze ještě nižší. "Mezi nemocnými dětmi byla naprostá většina těch neočkovaných," uvedl. Proočkovanost, při níž nemoc v populaci necirkuluje a chránění jsou i ti, kdo se ze zdravotních důvodů nechat očkovat nemohou, je podle odborníků 95 procent.

Ministr Vojtěch míní, že je třeba apelovat na lidi, aby nechali očkovat zejména malé děti. Pokud očkování bez vážného důvodu odmítají, jsou na místě i sankce, řekl. Pokuta za odmítání očkování je až 10.000 korun, krajské hygienické stanice podle Vojtěcha už některé sankce rodičům udělily.

"A určitě v tom budou pokračovat, pokud někdo bude odmítat očkovat a nebude k tomu důvod. Mohou být i zdravotní důvody, pokud lékař rozhodne, že není vhodné proočkování nebo že se musí očkování odložit. Ale pokud se očkovat může a nenechá se, pak samozřejmě musíme sankcionovat rodiče, to je jednoznačné a krajské hygienické stanice v tomto směru pracují a budou pracovat," prohlásil ministr.

Spalničky se šíří kapénkami a jsou vysoce nakažlivé. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Později se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.