Covidová vakcína Novavax v testech vykázala účinnost přes 90 procent

Washington - Vakcína proti covidu-19 vyvinutá americkou společností Novavax vykázala v poslední fázi klinických studií účinnost přes 90 procent. Zabírá přitom i proti nejobávanějším variantám koronaviru a podle předběžných dat nezpůsobuje vážné vedlejší účinky. S odvoláním na prohlášení firmy o tom informovala americká média. O nouzové nasazení vakcíny u široké veřejnosti ve Spojených státech, Evropské unii i jinde po světě chce firma požádat do konce září.

Ačkoli poptávka po vakcínách v USA i EU s postupujícím očkováním již schválenými látkami klesá, jinde stále panuje zásadní nedostatek dávek. Na preparát Novavaxu se přitom upírá velká pozornost odborníků zejména kvůli nasazení v méně rozvinutých zemích, protože nemusí být skladován v příliš náročných podmínkách a jednoduše se proto také převáží.

Látka se však dostane k širší populaci nejdříve za několik měsíců. Firma chce zažádat o nouzové schválení přípravku do konce září, přičemž do té doby plánuje vyrobit asi 100 milionů dávek.

"Mnoho z našich prvních dávek půjde do zemí s nízkými či středními příjmy, což byl i cíl, s nímž jsme začínali," řekl agentuře AP šéf společnosti Stanley Erck. Zatímco v USA dostala jednu dávku více než polovina veškeré tamní populace, v rozvojovém světě je to asi jedno procento.

Novavax zkoumal účinnost látky na vzorku asi 30.000 lidí starších 18 let v USA a v Mexiku. Dvě třetiny z nich dostaly dvě dávky vakcíny v rozmezí tří týdnů a zbylé třetině byla podána neúčinná látka, takzvané placebo. Covid-19 postihl celkem 77 lidí v testovaném vzorku - 14 z nich bylo v naočkované skupině a zbytek v druhé, která dostala placebo. Zatímco mezi naočkovanými se u nikoho nerozvinuly těžké příznaky covidu-19, ve skupině bez imunizace postihly 14 osob.

Vakcína zabrala s podobným účinkem i proti několika obávaným variantám koronaviru, včetně té, která byla objevena poprvé v Británii a jež nyní na mnoha místech převládá. Svou účinnost podle firmy prokázala i u starších osob nebo u lidí, kteří mají chronické zdravotní problémy.

Vedlejší účinky vědci zaznamenali pouze mírné, šlo především o citlivost či bolestivost v místě vpichu. Nebyly hlášeny žádné případy neobvyklých krevních sraženin nebo problémů se srdcem, řekl Erck. Výsledky však zatím nevyšly v nezávislém odborném časopise a neprošly tak recenzním řízením.

Vakcína firmy Novavax funguje na jiném principu než látky firem Pfizer/BioNTech nebo AstraZeneca a Johnson & Johnson a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku. Preparát je stabilní mezi dvěma až osmi stupni Celsia a lze jej proto skladovat v běžných lednicích.

Společnost Novavax existuje již více než 30 let, nikdy však dosud neuvedla na trh žádnou vakcínu. Na preparátu proti covidu-19 spolupracuje s přispěním americké vlády a zavázala se k doručení 110 milionů dávek do USA a 1,1 miliardy injekcí do rozvojového světa do konce příštího roku.

Ačkoliv USA budou mít v době případného nasazení vakcíny firmy Novavax již dostatečné zásoby na naočkování veškerého obyvatelstva jinými preparáty, mohla by se podle expertů látka zvlášť dobře hodit na posílení imunity osob, které již covidovou vakcínu obdržely, a to nehledě na to jakou.

Část této vakcíny, se kterou počítá i česká očkovací strategie, by se měla vyrábět v závodě Novavax CZ u Jevan nedaleko Prahy.