Covidová místa na JIP na jihu Čech se blíží hranici kapacity

České Budějovice - Počet pacientů s koronavirem v jihočeských nemocnicích na lůžkách s intenzivní péčí (JIP) stoupl na 130. Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) se současný stav blíží k hranici maximální možné kapacity, řekl dnes novinářům při zasedání krajského zastupitelstva. V jihočeských nemocnicích je přibližně 150 lůžek pro pacienty s koronavirem vyžadující intenzivní péči.

Na začátku března v kraji leželo v nemocnicích na JIP 74 pacientů. "Je důležité, aby si lidé uvědomili, co znamená, když člověk v této situaci leží na lůžku ARO nebo intenzivní péče. Jedná se o pacienty, kteří třeba mají velké problémy s (umělou plicní) ventilací. Zdravotníci je musí otáčet do různých poloh, aby se ventilovaly spodní i horní části plic. A jsou to často lidé, kteří jsou obézní. V takovém případě nepotřebujete jednu sestřičku na tři postele, ale dvě sestřičky na jednu postel. A v momentě kdy nemáte dostatek času se pacientovi věnovat, mu nemůžete poskytnout ani takovou péči, jakou by bylo třeba," uvedl Kuba.

Podle něj současná obsazenost nemocnic představuje čísla, jež si v kraji před pár dny nikdo nedokázal představit. Momentálně je na jihu Čech hospitalizováno 663 pacientů s covidem-19, přibližně o 100 více než před deseti dny. "Kdyby se ten stav ještě zhoršoval týden nebo deset dní, tak by ta situace pro nás byla už hodně složitá," řekl hejtman. Dodal, že jihočeské nemocnice zatím zvládají péči o všechny hospitalizované a nemusely nikoho s koronavirem překládat do jiného regionu. "Jsme asi jediný kraj, který za dobu pandemie nemusel převážet ani jednoho pacienta. By bych rád, aby to i tak zůstalo," řekl hejtman.

Momentálně je v kraji 13.164 pacientů s koronavirem. V jižních Čechách se kumulativně od začátku pandemie loni na jaře prokázala nemoc u 79.195 lidí. Vyléčilo se 64.762 Jihočechů. Od loňského března zemřelo v souvislosti s covidem-19 v kraji 1269 lidí.