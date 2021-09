Covidová čísla v ČR dál narůstají, testování ve školách přesto skončí

Praha - Šíření epidemie onemocnění covid-19 v Česku zrychluje. V úterý laboratoře potvrdily 588 nových případů, nejvíc za jeden den od 25. května. Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 koronavirových pacientů, odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Navzdory tomu dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že testování na covid ve školách po tomto týdnu skončí. Data podle něj naznačují, že se situace ve školách nezhoršuje.

Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. V prvním termínu po zahájení školního roku minulý týden testy potvrdily 116 pozitivních případů nákazy. Data z druhého testování v pondělí se zatím vyhodnocují, ale už naznačují, že situace se ve školách zatím nezhoršuje, řekl dnes Vojtěch na jednání sněmovního školského výboru. Nevyloučil ale to, že by se časem mohly testy ve školách znovu zavést na lokální úrovni. Víc by se podle něj mohlo vyjasnit do konce září.

Nadále bude podle Vojtěcha ve školách povinné nošení roušek na chodbách či v šatnách. Opatření má ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Pokud se budou nosit roušky, budou muset při potvrzení nákazy do karantény pouze jedinci nebo jednotlivé třídy.

Mezi novými případy covidu-19 v září tvoří školní děti asi 30 procent, uvedl dnes ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví bylo za prvních sedm zářijových dní v Česku odhaleno téměř 2200 lidí s koronavirem, zhruba o 800 víc než v posledních sedmi srpnových dnech. A někteří odborníci čekají další růst. Molekulární imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR se domnívá, že bude možná i více než tisíc nových případů denně, ale zhruba dvacetkrát méně vážných průběhů, hospitalizací a úmrtí než v předchozích vlnách. "Podobně jako je to teď v Británii. Určitě nebudou problémy se zahlcením nemocnic," napsal ČTK.

V úterý bylo v českých nemocnicích 89 pacientů s prokázaným covidem, nejvíc od 18. června. Ve druhé polovině září by hospitalizovaných mohlo být i přes 500, vyplývá z predikcí, které dnes poslancům ze zdravotního výboru, představil Dušek. Letos v polovině března bylo hospitalizovaných najednou téměř 9500 lidí.

Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo za poslední sedm dní za 13 na 21. I pokud by tento ukazatel přesáhl 100, byla by případná protiepidemická opatření podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové především organizační a režimová. Na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví představila tři možné scénáře. Ani v nejhorším neplánuje uzavírání žádných provozů, což už dříve potvrdil i ministr Vojtěch. Dnes dodal, že se zvažuje například nošení respirátorů v zaměstnání nebo obnovení testů ve firmách.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) opět vyzvala vládu, aby začala u lidí zjišťovat hladinu protilátek na koronavirus. Zástupci stran to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Podle lidoveckého poslance Víta Kaňkovského ministerstvo zdravotnictví jedná jen se svým expertním panelem a nepřibírá do diskuse odborníky, kteří mají na protilátky jiný názor. Ministr zdravotnictví v neděli uvedl, že debatu na toto téma chce dokončit v září.

Na uznávání protilátek jako dokladu o bezinfekčnosti dnes apelovala také koalice Pirátů a hnutí STAN. Její představitelé se také domnívají, že by vláda měla umožnit lidem vybrat si vakcínu a navrhují očkovat i v lékárnách.

Kromě expertů a politiků se opatřeními proti šíření infekce zabývá také justice. Městský soud v Praze zrušil povinnost pořizovat si před návratem do ČR test na covid. O rozhodnutí dnes informoval web Česká justice s tím, že rozhodnutí bude účinné od 11. září. Soudu vadilo to, že z příslušného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví není zřejmé, jaká zdravotnická zařízení mohou testy provádět a proč ministerstvo vyloučilo možnost, aby to byla česká zařízení. S návrhem na zrušení ochranného opatření se obrátila Poliklinika Anděl.

Na soud se chtějí obrátit také čtyři hudební kluby z Brna a Prahy. U Nejvyššího správního soudu hodlají dosáhnout zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví, které reguluje například tanec v klubech či diskotékách. Podle Pavla Řehoře z brněnského klubu Metro se nelze divit tomu, že mnoho lidí opatření ignoruje, když se jim nedá rozumět. "Je absurdní, že po koncertu, pro který jsou nastavena jen nejzákladnější opatření a při kterém se tančit může, by velká část hostů měla náš klub opustit," uvedl Řehoř.