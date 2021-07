Covid mají i Sluková a Schlegel, ČOV vyšetří okolnosti letu

Česká výprava pózuje fotografovi 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu.

Tokio - Na čtyři se rozrostl počet českých sportovců na olympijských hrách v Tokiu s pozitivním testem na koronavirus. Dnes nejprve přibyla plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková a po ní silniční cyklista Michal Schlegel. Stejně jako všechny předchozí čtyři případy v české výpravě i oni přicestovali do dějiště leteckým speciálem.

Nausch Sluková i Schlegel musejí na deset dnů do izolace a přijdou o možnost zasáhnout v sobotu do svých soutěží. Nausch Sluková měla hrát s Barborou Hermannovou první zápas ve skupině, Schlegel měl jet v Izu silniční závod cyklistů dlouhý 244 kilometrů. O den dříve z téhož důvodu přišel o olympijský start i stolní tenista Pavel Širuček.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser s tímto postupem nesouhlasí a domluvil se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, že události vyšetří jeho úřad.

Zatím jde o šest případů: počínaje lékařem Vlastimilem Voráčkem, kterého odhalily už testy na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche, stolního tenistu Širučka, plážovou volejbalistku Nausch Slukovou po cyklistu Schlegela.

Olympijský výbor čelí ostré kritice. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za skandální, že do Tokia letěl s výpravou lékař neočkovaný proti covidu-19. Novinářům dnes řekl, že je to nefér vůči sportovcům i daňovým poplatníkům a hrubě se mu to nelíbí.

David Trávníček, šéf agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje nakaženou beachvolejbalistku Nausch Slukovou, označil počínání ČOV při organizaci dopravy sportovců na olympijské hry za amatérismus.

"Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě. V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného," uvedl Trávníček ve vyjádření pro média.

Také nový šéf NSA Neusser, který měl předtím být Kejvalovým protikandidátem ve volbě předsedy ČOV, upozornil, že výprava českých olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků. "Musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice," uvedl pro ČTK.

Rovněž podle něj ČOV selhal ve své jediné roli odvézt bezpečně sportovce na OH a zpět. "Očkování u sportovců na olympiádě není povinné, nicméně bych očekával, že ČOV nastaví hygienická opatření, která ochrání české sportovce. FAČR to při Euru dokázala a ČOV nikoliv. Celé to dělá českému sportu velmi špatnou reklamu," dodal Neusser.

Šéf mise Martin Doktor tvrdí, že tým udělal od prvního případu maximum pro zastavení šíření viru. "Bohužel se nám nevyhnuly sportovní tragédie, je mi to nesmírně líto," uvedl sportovní ředitel výpravy.

Kritizovaný lékař Voráček se ohradil proti tomu, že je označován za zdroj nákazy. Příznaky covidu-19 neměl a nemá. Není podle něj jasné, kdo koho mohl infikovat. Dlouholetý lékař českého fedcupového týmu podle svých slov splnil všechny podmínky zařazení do české výpravy.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. V karanténě nebo v izolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.

Perušič má naději, že olympijský turnaj se spoluhráčem Davidem Schweinerem stihnou. Teoreticky mu může být desetidenní izolace zkrácena na sedm dnů, pokud bude mít průběžné výsledky negativní a bude bez příznaků. "Finální rozhodnutí je však v kompetenci organizátorů a jejich lékařů," uvedl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta a k případnému výkonu českého páru dodal: "Kdo vrcholovému sportu rozumí, tak si uvědomuje, že takhle dlouhý výpadek se nějakým způsobem musí projevit."

Nausch Sluková kvůli hrám v Tokiu, které se měly konat už loni, odkládala založení rodiny. Nyní musí do desetidenní izolace a do turnaje začínajícího v sobotu s Hermannovou nezasáhnou. Nausch Sluková tak přišla o plánovaný poslední olympijský start. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro vypadly s Hermannovou v předkole play off. Šestadvacetiletý Schlegel se chystal na premiérový start pod pěti kruhy.