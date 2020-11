Covid k čtvrtku potvrzen u téměř 14.000 zdravotnických pracovníků

Praha - Ke čtvrtku byla nákaza koronavirem potvrzena u 13.807 pracovníků ve zdravotnictví, z toho 2351 bylo lékařů a 6613 zdravotních sester. Na dnešní tiskové konferenci data představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Před měsícem bylo nakažených zdravotnických pracovníků v Česku zhruba pětina. Podle statistik ÚZIS je v Česku kolem 50.000 lékařů a přibližně 80.000 zdravotních sester.

Nejvíce zdravotníků s covidem-19 bylo ke čtvrtku v Praze, a to 2454, z toho zhruba 600 lékařů a tisícovka sester. Následoval Moravskoslezský kraj s 1679 nakaženými pracovníky ve zdravotnictví a Jihomoravský kraj s 1594. Více než tisícovka nemocných zdravotníků byla také ve Středočeském a Ústeckém kraji. Nejméně, a to 190, jich ÚZIS evidoval v Karlovarském kraji, v Libereckém kraji to bylo 472 pracovníků.

Nedostatek personálu nyní ohrožuje kapacity nemocnic. Česko proto začalo podle informací ministerstva zdravotnictví z počátku týdne vyjednávat se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o pomoci. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic.

Česku pomůže zvládat koronavirovou krizi sedm vojenských zdravotníků z USA. Českým lékařům budou radit a budou s nimi konzultovat osvědčené postupy. Budou také vybaveni na virtuální spolupráci s americkými středisky, která se zabývají infekčními onemocněními.

Ve čtvrtek ministerstvo obrany společně s britskou ambasádou oznámilo, že z Británie do Česka v pondělí přijede šest vojenských zdravotníků. Pomoc slíbilo také Německo, jehož dva vojenští lékaři se od pondělí zapojí na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Francie Česku pomohla farmakologem, který se specializuje na polní nemocnice.